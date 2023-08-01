ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ! ⟩ Модель рассказала, как потеряла обе ноги и чуть не умерла из-за тампона: что произошло?

Позже полиция обнаружила ее без сознания в рвоте и фекалиях, на полу своей спальни. Копов вызвала мать модели, поскольку Вассер не выходила на связь.

Ее доставили в больницу, где температура тела достигла 41,6° C, прежде чем она перенесла сердечный приступ, а органы начали отказывать. Тогда медики проверили, есть ли тампон и после теста ей поставили диагноз синдром токсического шока – интоксикация организма вследствие острой бактериальной инфекции. Один из тампонов, который она использовала, оказался заражен стафилококком. Такое случается 1 раз на 100 тысяч человек.

У Лорен развилась гангрена. Когда она пришла в себя после комы, то узнала, что врачи собираются ампутировать ее ноги.

«Мои ноги будто загорелись, ощущение было безумным. Моя правая нога была в худшем состоянии, чем левая. Левая стала фиолетовой, но с правой было все гораздо хуже. Я просила спасти мою жизнь, потому что я умерла бы. Когда я лежала, то услышала медсестру за занавесом, которая говорила: у меня здесь молодая 24-летняя девушка, которой понадобится ампутация правой ноги ниже колена. Я начала кричать. Я кричала о своей матери, своем крестном отце, я кричала на всех, говоря: не позволяйте этому человеку коснуться меня. Я не знала о серьезности ситуации. Это был первый раз, когда я услышала слово ампутация», - сказала она в подкасте.

На левой ноге женщине ампутировали пальцы и пятку.

«Итак, в течение 24 часов они поместили меня в мою маленькую комнату. Было ощущение, будто акула отгрызла ногу. Моя мама не могла находиться в комнате, никто не мог там быть, потому что я кричала и плакала», - вспомнила модель.

Левая нога вызывала ей столько боли в течение следующих шести лет, что ей также пришлось ампутировать, прежде чем Лорен исполнилось 30 лет.

Вассер посвятила свою жизнь, чтобы информировать о синдроме токсического шока.

«Тампоны производятся с помощью отбеливателя хлора, диоксина и синтетических волокон, создающих идеальную бурю в наших телах», - говорит она. - Я работаю с мамой, которая потеряла дочь - она заболела, когда ей было 18 лет - Медлин Мосби. Из-за темноты и травмы мы объединили свои усилия в желании изменить мир и желание защитить соответствующие законопроекты, которые обязут производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. Она сделала многое, например, запустила свой фонд».

Сейчас Лорен Вассер продолжает карьеру модели. Она снимается в рекламных кампаниях люксовых брендов, для обложек журналов и выходит на подиумы.