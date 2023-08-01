В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги

Памятник изготовлен из 800 килограммов глины, а его высота чуть более двух метров. Сообщается, что скульптура изображает покойную королеву «в ее юношеском великолепии, одетую в царственное государственное одеяние». Рядом с королевой изображена собака породы корги. В окончательном варианте статуи предусмотрено еще две собаки этой породы.

Инициатором создания скульптуры является лорд-лейтенант Ратленда Сара Фернесс. По ее словам, она хотела, чтобы памятник символизировал «теплоту и человечность» Елизаветы II.

Скульптор приступила к работе над памятником Елизавете II в январе, а уже в марте презентовала макет и получила государственное финансирование в размере около $153 тысяч. Во время работы над скульптурой Пратли вдохновлялась снимками королевы, на которых она запечатлена во времена своей молодости.

Представители графства уже уведомили о грядущем открытии скульптуры Букингемский дворец и пригласили на церемонию короля Чарльза III, но он пока не отреагировал на приглашение ни согласием, ни отказом.

Издание называет скульптуру первым официальным мемориальным памятником Елизавете II.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Корги Елизаветы II также присутствовали на церемонии прощания.

Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.