Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут после 8 августа

По словам Ольге Кирну, в августе многие расчехлят свои «мечи» и начнут бороться за справедливость. Многих людей потянет выяснять отношения - на работе, с друзьями, со вторыми половинками. Будьте внимательны к своим словам, не переборщите. Также возможны ссоры из-за своих принципов и упрямства, многие будут отстаивать свои позиции по любым вопросам. Из положительного, то металл дает силу воли, и дисциплину людям, которым этого не хватало. Начинается хорошее время для структуры и четкости, легче будет продвинуться в любом деле.