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Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут после 8 августа

Limon.ee
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Фото: Из личного архива

Начиная с августа по китайскому календарю начинается сезон осени, а 8 августа мы войдем в месяц Металлической Обезьяны. Сезон осени относится к стихии металла и ближайшие два месяца мы увидим этот металл во всей красе.

По словам Ольге Кирну, в августе многие расчехлят свои «мечи» и начнут бороться за справедливость. Многих людей потянет выяснять отношения - на работе, с друзьями, со вторыми половинками. Будьте внимательны к своим словам, не переборщите. Также возможны ссоры из-за своих принципов и упрямства, многие будут отстаивать свои позиции по любым вопросам. Из положительного, то металл дает силу воли, и дисциплину людям, которым этого не хватало. Начинается хорошее время для структуры и четкости, легче будет продвинуться в любом деле.

В августе нас ждет жажда перемен, многих потянет в дорогу, в путешествия. Либо просто захочется больше движения по сравнению с ленивым прошлым месяцем. Особенно подвижны будут люди, рожденные в год Тигра, Лошади или Собаки.

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