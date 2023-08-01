СМОТРИТЕ ⟩ Нужна всего лишь винная пробка: эстонский специалист показала пять простых техник массажа лица

Массаж лица - это достаточно новое направление в Эстонии, популярность которого резко возросла за последние два года. Сама Екатерина уже 12 лет работает в сфере красоты, но на массаж лица обратила внимание почти три года назад. Началось все с самостоятельного массажа дома, а после огромного количества пройденных курсов и обучений Екатерина полностью ушла в новую для нее сферу. «Мне это было всегда интересно. И, естественно, я, как и любая другая женщина, хочу продлевать свою молодость. Хочется взрослеть красиво!» - делится она.
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- Расскажи, пожалуйста, что такое массаж лица и как он работает?
- Массаж лица, я считаю, это уникальная техника, которая продлевает молодость, красоту и здоровье не только нашего лица, но и тела в целом. Он работает и за счет расслабления спазмированных мышц, и, конечно же, за счет улучшения кровообращения. Потому что, в принципе, фишка массажа лица в том, что к лицу во время выполнения массажа прибывает кровь, принося с собой все полезные вещества: микро-, макроэлементы, и тем самым напитывая ткани и делая кожу более молодой, эластичной и упругой.
- С какого возраста можно и нужно делать массаж лица?
- Я считаю, что после 25 лет уже можно над этим задуматься. В принципе, у массажа лица нет возраста. Конечно, я не советую заниматься им в 13 лет, да и в таком возрасте, наверное, никто не думает об этом. Но чем раньше выработается привычка массажа лица, тем лучше. Ведь такая привычка наполняет любую женщину, девушку. Это точно так же, как заниматься йогой, петь песни, читать стихи, танцевать. И для меня массаж лица - это неотъемлемая часть каждой женщины в любом возрасте.
- У массажа лица, как и у любых других упражнений, наверное, есть свои противопоказания?
- Да, конечно. Онкология, заболевания щитовидной железы, естественно, если есть какие-то вирусные заболевания, герпес, угревая сыпь, акне в активной фазе - во всех этих случаях противопоказан массаж лица.
- Есть ли какие-то ограничения после массажа лица? Например, нельзя пить кофе.
- Перед массажем лица нет определенного запрета на кофе или чай. До сеанса я советую выпить стакан воды, а после массажа я всегда угощаю своих клиентов чашечкой чая.
- Можно ли все-таки с помощью массажа лица избавиться от межбровки, носогубной складки и второго, а может, и третьего подбородка?
- С помощью массажа лица межбровный залом, носогубки, да, возможно сгладить. За счет чего? Потому что у нас спазмируются мышцы в этой зоне, особенно межбровка. Мы над чем-то концентрируем внимание, и, естественно, напрягаются глаза и межбровка. То есть нам нужно расслабить мышцы в этой зоне. И, кстати, тейпирование - тоже очень хороший метод: после массажа лица мы тейпируем межбровку, и это фиксирует расслабленные мышцы. Но, повторюсь, тейпируем мы только после массажа лица на разогретые и расслабленные мышцы, никак не по-другому.
Что касается второго и третьего (улыбается) подбородка, здесь бы я обратила внимание не на массажные техники, а на состояние осанки и шеи. Потому что второй подбородок - это, как правило, результат неправильной осанки. Это может быть «компьютерная шея», выдвинутая вперед. И, естественно, в зоне челюсти идет провисание, а сзади растет горб.
- Массаж лица можно выполнять и самостоятельно дома?
- Да, конечно. Есть техники, которые можно выполнять самостоятельно дома. И я, кстати, провожу мастер-классы на эту тему. Если кто вообще не знает, как притрагиваться к своему лицу, то я приглашаю на мастер-классы, где этому обучаю.
Для массажа лица в домашних условиях нужны знания: с чем мы работаем, где и как располагаются мышцы. Особенно это касается использования в массаже различных приспособлений. Конечно, можно использовать гуаша, роллеры, но самый отличный инструмент, который у нас есть, - наши руки. Они теплые, ими достаточно можно прочувствовать, прощупать свои мышцы и проработать их. То есть то, что невозможно всегда прочувствовать с гуаша, особенно если человек не знает, как им пользоваться. Можно навредить и коже, и мышцам, и можно даже сформировать несуществующие зажимы.
- Массаж лица делается на сухую кожу или ее надо предварительно увлажнить, чтобы не травмировать?
- Есть техника, где мы работаем на сухой коже, чтобы нам было проще как можно глубже захватить мышцы. Но своим девочкам, которые самостоятельно делают массаж дома, я рекомендую брать крем либо немного масла, чтобы все-таки было легкое скольжение.
- На сколько эффективен массаж лица и через какое время можно уже заметить первый результат?
- Эффективность зависит от регулярности. То есть, если мы сделали себе план, как план тренировок, то первые результаты можно уже заметить через две недели.
Смотрите в видео, какие простые упражения можно делать дома, чтобы достичь здорового и ухоженного вида кожи!