СМОТРИТЕ ⟩ Нужна всего лишь винная пробка: эстонский специалист показала пять простых техник массажа лица

Екатерина Хокконен. Специалист по телесно-лицевой терапии. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

- Есть ли какие-то ограничения после массажа лица? Например, нельзя пить кофе.

- Перед массажем лица нет определенного запрета на кофе или чай. До сеанса я советую выпить стакан воды, а после массажа я всегда угощаю своих клиентов чашечкой чая.

- Можно ли все-таки с помощью массажа лица избавиться от межбровки, носогубной складки и второго, а может, и третьего подбородка?

- С помощью массажа лица межбровный залом, носогубки, да, возможно сгладить. За счет чего? Потому что у нас спазмируются мышцы в этой зоне, особенно межбровка. Мы над чем-то концентрируем внимание, и, естественно, напрягаются глаза и межбровка. То есть нам нужно расслабить мышцы в этой зоне. И, кстати, тейпирование - тоже очень хороший метод: после массажа лица мы тейпируем межбровку, и это фиксирует расслабленные мышцы. Но, повторюсь, тейпируем мы только после массажа лица на разогретые и расслабленные мышцы, никак не по-другому.

Что касается второго и третьего (улыбается) подбородка, здесь бы я обратила внимание не на массажные техники, а на состояние осанки и шеи. Потому что второй подбородок - это, как правило, результат неправильной осанки. Это может быть «компьютерная шея», выдвинутая вперед. И, естественно, в зоне челюсти идет провисание, а сзади растет горб.

Схема расположения мимических мышц лица. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

- Массаж лица можно выполнять и самостоятельно дома?