Финансовый гороскоп на август: Овнам придется экономить, а Рыб ожидает значительный приток денег

ОВЕН

Август – время сбережений и разумных трат. Возможны проблемы на работе, но при успешном их преодолении придет приток средств. В этом месяце звезды будут на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ

Сведите потребление к минимуму. Будьте осторожны с покупками и не тратьте деньги на разные вещи, которые вам не нужны и которыми вы хотите «купить» статус в обществе. Не занимайте деньги, потому что они понадобятся вам в критический момент, которого вы не ожидаете.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь правильно распределять средства. Не смей играть или тратить деньги авантюрно. Если вы рациональны, вы увеличите свой денежный доход. Не принимайте решения, которые вы не обдумали.

РАК

Тратьте деньги только на то, что вам нужно. Вы работаете честно и зарабатываете дополнительные деньги. Вам будет сопутствовать удача в новых деловых начинаниях, но чтобы получить прибыль, не рискуйте понапрасну и составьте план работы.

ЛЕВ

Если вы будете упорно и усердно работать, ваши финансы стабилизируются. Меркурий в Деве благотворен для Львов. Отдайте долги, которые у вас есть, не занимайте больше денег.

ДЕВА

В августе будет много выгодных предложений, но из-за негативного влияния некоторых планет Девы будут много тратить. Попробуйте накопить на то, о чем вы мечтали. Грядет новая работа со стабильным доходом.

ВЕСЫ