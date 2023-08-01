БОРТПРОВОДНИКИ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ ⟩ Пьяный пассажир самолета домогался спящей девочки-подростка и избежал наказания

Уточняется, что мать с дочерью-подростком летели из Нью-Йорка в Афины и оказались на соседних креслах с мужчиной, который пил весь полет. По словам женщины, он выпил около десяти стаканов водки, после чего начал приставать к ее ребенку. Пассажир разговаривал с девочкой, а когда та отвернулась - потрогал ее за спину.

Жалобы женщин не дали результатов - бортпроводники заявили, что не могут ничем помочь и призвали их потерпеть. Однако, когда девочка заснула на коленях матери, попутчик запустил руку под ее блузку и пытался расстегнуть бюстгальтер. Подросток проснулась и вскочила, а злоумышленник схватил ее мать за бедро и пытался потрогать в интимных местах.

По словам пострадавших, повторная жалоба летному составу была безрезультатной. Когда самолет приземлился, мужчина беспрепятственно покинул борт, так как бортпроводники не стали вызывать полицию к выходу. Теперь путешественницы намерены засудить авиакомпанию на два миллиона долларов.

Delta отказалась комментировать судебное разбирательство, но ее представитель в воскресенье сообщил NBC News, что авиакомпания «не терпит клиентов, которые ведут себя неподобающим или незаконным образом».

«Нет ничего важнее, чем безопасность наших клиентов и наших сотрудников», - сказал представитель.