Пьяный пассажир самолета авиакомпании Delta трогал спящую несовершеннолетнюю девочку под одеждой и избежал наказания из-за бездействия членов экипажа. Пострадавшая решила засудить авиакомпанию, сообщает NBC News.
БОРТПРОВОДНИКИ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ ⟩ Пьяный пассажир самолета домогался спящей девочки-подростка и избежал наказания
Уточняется, что мать с дочерью-подростком летели из Нью-Йорка в Афины и оказались на соседних креслах с мужчиной, который пил весь полет. По словам женщины, он выпил около десяти стаканов водки, после чего начал приставать к ее ребенку. Пассажир разговаривал с девочкой, а когда та отвернулась - потрогал ее за спину.
Жалобы женщин не дали результатов - бортпроводники заявили, что не могут ничем помочь и призвали их потерпеть. Однако, когда девочка заснула на коленях матери, попутчик запустил руку под ее блузку и пытался расстегнуть бюстгальтер. Подросток проснулась и вскочила, а злоумышленник схватил ее мать за бедро и пытался потрогать в интимных местах.
По словам пострадавших, повторная жалоба летному составу была безрезультатной. Когда самолет приземлился, мужчина беспрепятственно покинул борт, так как бортпроводники не стали вызывать полицию к выходу. Теперь путешественницы намерены засудить авиакомпанию на два миллиона долларов.
Delta отказалась комментировать судебное разбирательство, но ее представитель в воскресенье сообщил NBC News, что авиакомпания «не терпит клиентов, которые ведут себя неподобающим или незаконным образом».
«Нет ничего важнее, чем безопасность наших клиентов и наших сотрудников», - сказал представитель.
В иске, требующем возмещения ущерба в размере 2 миллионов долларов, Delta обвиняется в нарушении нью-йоркского Закона о правах человека, поскольку не обеспечила защиту от сексуального домогательства. В иске также утверждается, что сотрудники Delta проявили халатность, продолжая обслуживать пьяного мужчину, несмотря на политику Федерального управления гражданской авиации, запрещающую обслуживать пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.