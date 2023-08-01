ВИДЕО ⟩ «Не может быть!» Реклама Rimi вызвала бурные обсуждения у жителей Эстонии

Всего за несколько дней ролик, размещенный на аккаунте Rimi в Tiktok, собрал около более 120 тысяч просмотров.

«Когда клиент вымещает на тебя своем плохое настроение», - подписан видеоролик, в котором обиженный кассир размещает на кассе табличку «Пожалуйста, пройдите в кассу самообслуживания». На заднем плане играет трек эстонской группы Púr Múdd, написанный в результате скандала между Кристина Пяртельпоэг и Бригитте Сюзанне Хунт. Девушки сильно повздорили и одна из них написала в своем Instagram: «Aitäh, you are out of my life. I'm the real winner here (спасибо, что уходишь из моей жизни, я здесь - победитель!)

«Не может быть!» - смеются комментаторы под видео. К слову, в обсуждениях развернулась настоящая дискуссия «Я понимаю... и улыбаться надо, и просто терпеть», - пишет один из собеседников, который, по всей видимости, сам работает в сфере обслуживания. «Я думаю, что эстонские работники в сфере обслуживания вымещают злобу на своих клиентах», - считает другой комментатор.

Менеджер по маркетингу сети Rimi Марта Вихтре пояснила, что видеоролик привлекает внимание сотрудников службы поддержки клиентов.