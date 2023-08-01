Диетолог рассказала, кому нельзя яйца: эти люди в зоне риска

Куриные яйца - неиссякаемый источник белка, а также витаминов группы А, В, фолиевой кислоты, цинка, селена и многих других полезных веществ. Однако употреблять такой продукт можно далеко не всем, и УНИАН готов рассказать, почему вам может быть плохо после вареных яиц и по какой причине стоит вообще перестать их есть.

Почему лучше не есть яйца, если вы в зоне риска

Диетологи и нутрициологи утверждают, что куриные яйца - один из самых высокоаллергенных продуктов, очень часто встречается индивидуальная непереносимость белка. Те, кто может жаловаться на подобную ситуацию, первыми должны понимать, почему нельзя есть яйца на завтрак или во время других приемов пищи.

Также вареные яйца запрещены, если у вас:

панкреатит в острой стадии;

язвенная болезнь;

заболевания печени;

раны в области ЖКТ;

камни в желчном пузыре.

Вред яиц для печени, желчного пузыря и желудка очевиден - вещества, которые содержатся в яичном желтке, провоцируют выброс желчи, что, в свою очередь, становится причиной сильных болей.

Почему нельзя есть яйца каждый день - главная причина

Врачи считают, что оптимальная норма такого продукта для здорового человека - 2-3 штуки, и то, нужно следить за уровнем холестерина. Если он у вас повышен, то лучше сократить количество до одного яйца. Учитывайте также, что желток достаточно калориен, поэтому худеющие люди могут или вообще отказаться от его употребления, или снизить до минимума.

Важно запомнить, с чем нельзя есть вареные яйца:

сыр;

мясо;

хлеб;

рыба;

картофель;

майонез.