Влияние ретроградной Венеры на жизнь: опасности периода и кто будет страшно страдать до 4 сентября 2023 года

Что такое ретроградность и как часто Венера бывает в таком состоянии

На орбите Солнечной системы планеты движутся вдоль эклиптики, прямо в направлении относительно Солнца. Однако их различные траектории и скорости движения могут привести к возникновению интересного оптического эффекта в определенные периоды года.

С Земли кажется что планета, на самом деле продолжающая свою обычную орбиту, замедляется, образует петлю и движется в обратном направлении. Этот явный оборот называется «ретроградным движением». Однако стоит отметить, что в реальности нет никакого физического «обратного» движения, это лишь оптическая иллюзия, вызванная обгоном Земли в процессе движения.

Такие периоды ретроградного движения у каждой планеты уникальны. Например, Венера изменяет свое направление один раз в полтора года, и ретроградный период для нее составляет примерно полтора месяца. В текущем году с 20.07.2023 по 06.09.2023 Венера также находится в ретроградном движении.

Как ретроградная Венера повлияет на жизнь и чего стоит опасаться

Любовные отношения

Ретроградная Венера может создать некоторые трудности в области романтики и отношений. Пары могут столкнуться с проблемами доверия, непонимания и недоразумений. Важно быть внимательными к своему партнеру и общаться открыто, чтобы избежать конфликтов, сообщает портал Rsute.ru.

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