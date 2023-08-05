Это опасно: почему на самом деле нельзя стирать вещи перед сном

Из-за сумасшедшего ритма жизни нам иногда приходится наводить порядок в доме уже после заката. Но даже сегодня в мире, где люди предпочитают мыслить рационально, остается вера в приметы по поводу бытового устройства, в частности, вечерней уборки. Разбираемся, почему стирка перед сном может навлечь беду и негативно повлиять на вашу жизнь.

Конечно, сегодня нам не страшны никакие суеверия, так как современные технологии позволяют стирать вещи в любое время суток: стиральные машинки практически бесшумные, и к тому же имеют встроенную функцию сушки вещей, но так было не всегда.

Вернемся к истокам

Раньше стирать на ночь было категорически запрещено, так как темное время суток считалось опасным. Дело в том, что сумерки - это переходный момент дня, когда злые духи и нечистая сила входят в людской мир.

Наши предки верили в то, что белье, высушенное под лунным светом, притягивало негативную энергетику, неудачу и болезни, а ткань, впитавшая солнечный свет, исцеляла своего обладателя.

При этом стирка ранним утром также считалась опасной: якобы тот, кто стирал вещи на рассвете, смывал с себя удачу. Лучшим временем для этого процесса была середина дня.

Включим логику

Есть и рациональные причины, по которым стирать вещи на ночь не стоит.

Во-первых, в темное время суток вещи объективно сушатся хуже, чем при дневном свете, так, рубашка, которую вы планировали надеть на важную встречу, просто не успеет высохнуть до утра.

Во-вторых, вы можете уснуть/забыть и оставить одежду до утра в стиральной машине, а влажные вещи не должны лежать в барабане более 5 минут, так как сразу после стирки там начинают образовываться вредные бактерии и неприятный запах, что может не только испортить качество одежды, но и спровоцировать поломку стиральной машины.