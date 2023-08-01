26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон обнаженной снялась в дерзкой фотосессии

Для фотосессии дочь Мадонны позировала полностью обнаженной. На одном из фото все пикантные места девушки были прикрыты сумками на цепочке, имитирующей одежду на ней. Образе Лурдес дополнили черные кожаные ботфорты.

На другой фотографии полностью обнаженная Лурдес сидела у письменного стола и смотрела на еще одно фото на экране компьютера. Также Лурдес показала лицо с цепочками сумки на портрете.