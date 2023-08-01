25-летняя звезда сериала «Эйфория» умер через неделю после похорон отца

Стало известно, что скончался восходящая звезда Голливуда Ангус Клауд. Актер прославился ролью Феско в популярном сериале «Эйфория» на HBO. Ему было всего 25 лет, пишет «Стархит».
Семья Ангуса поделилась горем с зарубежными журналистами. Артист скончался в своем доме в Окленде, штат Калифорния. Сообщается, что тело звезды обнаружила его мама. Она позвонила в экстренные службы и рассказала о возможном случае передозировки. «С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», - передали близкие актера.
Выяснилось, что незадолго до смерти он провел в последний путь отца. «На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Единственное утешение, которое у нас есть, - это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку, молча», - добавили они.
Также родственники Клауда попросили не тревожить их в трудное время. «Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим сохранить конфиденциальность в это время, поскольку мы все еще переживаем эту разрушительную потерю», - заключила семья.