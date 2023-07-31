Сильвия Ильвес познакомилась с матерью двоих сыновей из Украины: я всегда учусь у сильных людей, и Ксения - одна из них

«Ксения - порядочная украинская женщина. Она ходит на работу и не зацикливается на трудностях. Она каждый день печет торт для нашего класса. Она видит, что ее дети могли бы хорошо играть, но они не прошли никакого обучения, - говорит Сильвия. - Ксения показала фотографию, на которой ее дети спят - у них нет кроватей. У нас в Эстонии, Латвии и Литве все еще так хорошо, по сравнению с Украиной», - говорит музыкант, добавляя, что здесь, в Эстонии, мы склонны забывать, что в Украине идет война.

Молодые виолончелисты летней школы. Фото: Erakogu

По дороге из Харькова машина Ксении сломалась, рассказывает Ильвес. «К счастью, она одолжила другую и смогла доехать из Украины в Латвию на летнюю школу. Вот как сильно эта мать хочет, чтобы ее дети научились играть на виолончели! Я всегда учусь справляться с трудностями у сильных людей. Мои примеры для подражания - это люди намного сильнее меня, такие как Ксения», - говорит Ильвес.

«Мне нравится работать здесь с детьми и учить их. Да, в Америке я была романтиком, но это не имеет никакого значения. Для меня важно то, что происходит здесь, и то, что я делаю каждый день. Важно играть на инструменте и учить этому мастерству других», - говорит виолончелистка.

В подарок от Ксении Ильвес получила серьги. «Я похвалила ее красивые серьги. Ксения сказала, что они сделаны украинским ювелиром, который подарил их ей, но она предпочитает украшения, которые ей подарил сын. Ксения попросила меня примерить их, а потом подарила», - рассказывает Ильвес, показывая фото этих сережек.