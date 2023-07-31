Виолончелистка Сильвия Ильвес преподавала в летней школе для юных виолончелистов в Кулдиге (Латвия), где она также долго беседовала с украинской матерью, которая приучала двух своих сыновей к музыкальным занятиям. Сильвия взяла на себя труд научить этих мальчиков. «Этих детей учить сложнее, чем других, им время от времени напоминают о войне», - говорит Ильвес.
Сильвия Ильвес познакомилась с матерью двоих сыновей из Украины: я всегда учусь у сильных людей, и Ксения - одна из них
Сильвия Ильвес поделилась с Elu24 своими впечатлениями о международной летней школе для юных виолончелистов в Кулдиге (Латвия), где она принимала участие в обучении двух украинских мальчиков. «Какие есть возможности получить образование и научиться играть на инструменте в стране, где школы закрыты из-за войны?» - задается вопросом виолончелистка, отмечая, что учить детей, переживших войну, гораздо сложнее, чем других. «Самый младший мальчик, которого я учила, все время думает о войне. Это видно по его поведению. Он нетерпелив. Таких детей трудно учить. Я понимаю, что не каждый учитель хочет учить трудных детей», - говорит Ильвес.
«Преподавание украинским детям требует терпения, потому что они устают быстрее, чем другие. Здесь я старалась дать им как можно больше хороших и положительных музыкальных впечатлений, чтобы желание играть на инструменте было сильным, несмотря на трудности», - говорит виолончелистка.
«Одному из мальчиков, которых я учила в летней школе в этом году, 8 лет, а другому 13. Я познакомилась с ними здесь в прошлом году. В этот раз мне удалось подольше пообщаться с мамой мальчиков, Ксенией. Меня поразила позитивность и жизнелюбие этой женщины. Она родом из страны, где идет война, но она такая сильная», - удивляется музыкант.
Помимо украинских детей, в летней школе были дети из Финляндии, Швеции, Литвы и Тайваня. «Приветствую эту маму, которая приехала из Украины, преодолев много трудностей. Ситуация в Харькове такова, что повседневная жизнь почти прекращена. Школы нет, детские сады закрыты. Офис Ксении находится в подвале. Квартиры на цокольном этаже, без окон, стоят очень дорого, - говорит Ильвес. - У Ксении до сих пор есть осколок стекла от последнего взрыва. Она показала мне несколько фотографий, но также упомянула, что телефоны людей прослушивают. Гражданским запрещено фотографировать».
«Ксения - порядочная украинская женщина. Она ходит на работу и не зацикливается на трудностях. Она каждый день печет торт для нашего класса. Она видит, что ее дети могли бы хорошо играть, но они не прошли никакого обучения, - говорит Сильвия. - Ксения показала фотографию, на которой ее дети спят - у них нет кроватей. У нас в Эстонии, Латвии и Литве все еще так хорошо, по сравнению с Украиной», - говорит музыкант, добавляя, что здесь, в Эстонии, мы склонны забывать, что в Украине идет война.
По дороге из Харькова машина Ксении сломалась, рассказывает Ильвес. «К счастью, она одолжила другую и смогла доехать из Украины в Латвию на летнюю школу. Вот как сильно эта мать хочет, чтобы ее дети научились играть на виолончели! Я всегда учусь справляться с трудностями у сильных людей. Мои примеры для подражания - это люди намного сильнее меня, такие как Ксения», - говорит Ильвес.
«Мне нравится работать здесь с детьми и учить их. Да, в Америке я была романтиком, но это не имеет никакого значения. Для меня важно то, что происходит здесь, и то, что я делаю каждый день. Важно играть на инструменте и учить этому мастерству других», - говорит виолончелистка.
В подарок от Ксении Ильвес получила серьги. «Я похвалила ее красивые серьги. Ксения сказала, что они сделаны украинским ювелиром, который подарил их ей, но она предпочитает украшения, которые ей подарил сын. Ксения попросила меня примерить их, а потом подарила», - рассказывает Ильвес, показывая фото этих сережек.