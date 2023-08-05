Арбуз - это вкусная сладкая тыквина, которая на 89% состоит из воды. Содержит ~ семь граммов сахаров и меньше грамма клетчатки. Это почетный июльско-августовский гость нашего стола. Так можно ли усидеть на арбузной диете, Фокусу рассказывает нутрициолог Наталья Козак.
Похудеть на пять килограммов за три дня: нутрициолог рассказала, можно ли сбросить вес на арбузной диете
Арбузная диета - звучит вкусно. Но почему-то, как только представляешь себе целый день на арбузах, то в голове рисуется вечный голод и поиск ближайшего туалета. Но эта монодиета обещает, что на ней вы сможете похудеть до пяти килограммов за несколько дней, употребляя только арбузы и ничего больше. Правда ли это и как такая диета повлияет на ваш организм?
Как похудеть на арбузной диете?
Смысл арбузной диеты заключается в том, что в течение определенного времени вы должны есть только одни арбузы, из расчета 1 кг мякоти на 10-15 кг веса. Количество приемов - неограниченное, есть можно даже на ночь. Действительно ли такая диета поможет похудеть?
«Вероятно, что да. Особенно целеустремленным людям это удастся. Такая диета вкусная, но очень низкокалорийная. Арбуз имеет большой объем, но дает малую сытость. Из-за невысокой калорийности создается значительный дефицит калорий, из-за чего мы можем похудеть. Но и не получим всех необходимых питательных веществ для организма. Кроме того, арбуз имеет диуретический эффект, поэтому планируйте свой день так, чтобы не далеко было бежать в туалет», - говорит нутрициолог Наталья Козак.
Итак, похудеть действительно можно, однако надолго ли вам удастся закрепить этот результат - вопрос открытый. Стоит знать, что после такой жесткой диеты возвращаться к нормальному питанию нужно мягко, постепенно расширяя свой рацион.
Кому запрещена арбузная диета
Есть несколько категорий людей, которым даже ради эксперимента специалист по здоровому питанию не советует пробовать арбузную диету.
«Не рекомендуется находиться на этой диете длительное время, а беременным, детям и людям, которые имеют хронические заболевания, она категорически запрещена», - отмечает нутрициолог.
Побочные эффекты
Арбуз содержит очень много жидкости, поэтому если вы будете употреблять его большими порциями, из вашего организма будут вымываться важные минералы. Употребление арбуза в больших количествах может вызвать дискомфорт и вздутие живота, повышенное газообразование, расстройство пищеварения и тому подобное.
Арбуз имеет очень высокий гликемический индекс (ГИ) - более 70, поэтому если за раз вы съедите большую порцию, получите резкий скачок сахара в крови. Это может вызвать слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту и головную боль.
Нужны ли такие жертвы?
Если вы очень любите арбузы, для вас эта диета будет вкусной, но если постоянно есть одно и то же, даже самые любимые и вкусные продукты будут вызывать отвращение. К тому же эта диета относится к разряду «голодных». Так как арбуз состоит практически на 100% из воды, он не закроет потребность вашего организма в углеводах, белках и жирах. А это означает отсутствие сил и энергии, раздражительность, плохое настроение, возможно, и обострение хронических болезней. Вам это нужно?
«По моему мнению, диета не нужна. Худеть можно на сбалансированном питании, потребляя на десерт 1-2 ломтика арбуза, поэтому смакуйте лето здорово», - советует Наталья Козак.
И будет очень обидно, когда вы все же выдержите эти «голодные» дни на арбузе, похудеете, а потом через несколько дней вернете этот вес и добавите еще несколько лишних кило. Это происходит, когда вы возвращаетесь к своему привычному рациону, ничего в нем не меняя. А еще после такой голодной диеты и запретов вам элементарно захочется «отъесться».
Конечно, вы можете попробовать такую диету или просто сделать разгрузочный день на арбузе. Однако не стоит ожидать, что вы получаете какие-то безумные и долговременные результаты. И помните, что более 3 дней на таком детоксе проводить не стоит, чтобы не спровоцировать нежелательные проблемы со здоровьем.
Как отметила нутрициолог, путь к здоровому стройному телу лежит не через строгие изнурительные диеты и ограничения. Поэтому не стоит подвергать свое здоровье опасности, пытаясь похудеть на арбузе, ведь есть более вкусные и действенные способы получить желаемую фигуру.