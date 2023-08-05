Похудеть на пять килограммов за три дня: нутрициолог рассказала, можно ли сбросить вес на арбузной диете

Арбузная диета - звучит вкусно. Но почему-то, как только представляешь себе целый день на арбузах, то в голове рисуется вечный голод и поиск ближайшего туалета. Но эта монодиета обещает, что на ней вы сможете похудеть до пяти килограммов за несколько дней, употребляя только арбузы и ничего больше. Правда ли это и как такая диета повлияет на ваш организм?

Как похудеть на арбузной диете?

Смысл арбузной диеты заключается в том, что в течение определенного времени вы должны есть только одни арбузы, из расчета 1 кг мякоти на 10-15 кг веса. Количество приемов - неограниченное, есть можно даже на ночь. Действительно ли такая диета поможет похудеть?

«Вероятно, что да. Особенно целеустремленным людям это удастся. Такая диета вкусная, но очень низкокалорийная. Арбуз имеет большой объем, но дает малую сытость. Из-за невысокой калорийности создается значительный дефицит калорий, из-за чего мы можем похудеть. Но и не получим всех необходимых питательных веществ для организма. Кроме того, арбуз имеет диуретический эффект, поэтому планируйте свой день так, чтобы не далеко было бежать в туалет», - говорит нутрициолог Наталья Козак.

Итак, похудеть действительно можно, однако надолго ли вам удастся закрепить этот результат - вопрос открытый. Стоит знать, что после такой жесткой диеты возвращаться к нормальному питанию нужно мягко, постепенно расширяя свой рацион.