ПОГИБ НА МЕСТЕ ⟩ С небоскреба упал знаменитый французский каскадер

Энтузиаст экстремальных видов спорта из Франции в субботу в Гонконге упал с 68-го этажа жилого дома и погиб, сообщает The New York Post.
30-летний Реми Лучиди взбирался по комплексу зданий Tregunter Tower в Гонконге и упал. Он был объявлен мертвым на месте. Точная причина смерти пока не установлена.
В интернете Лучиди был известен под псевдонимом Remi Enigma.
По словам гонконгских чиновников, Лучиди прибыл в здание в 18:00 и сказал охраннику, что пришел в гости к другу на 40-м этаже.
Охранник пытался задержать Лучиди после того, как его «друг» сказал, что не знаком с Лучиди, однако каскадер уже был в лифте.
По информации полиции, в последний раз каскадера видели живым в 19:38.
Неподтвержденные источники свидетельствуют, что Лучиди оказался в ловушке за пределами последнего этажа и стучал в окно, чтобы позвать на помощь перед тем, как произошел несчастный случай.