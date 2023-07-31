В минувший четверг из жизни ушел муж артистки, продюсер Александр Рудин, вчера его похоронили в родном Дзержинске. Лишь сегодня Натали нашла в себе силы опубликовать пост по поводу трагедии…
Натали обратилась к мужу, которого похоронила вчера: «Я сражалась, а он будто предчувствовал, что уйдет»
Исполнительница дала понять, что держится, несмотря на боль. Кроме того, Натали не намерена уходить с большой сцены - именно на этот в свое время настаивал ее супруг…
«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня… Буду петь, думаю, смогу… Навеки, мой любимый! О, Боже какой мужчина! Света тебе и покоя», - расчувствовалась 49-летняя артистка.
Тело продюсера без признаков жизни было найдено в минувший четверг
Певица отметила, что несколько лет назад Рудин перенес коронавирус, последствия которого негативно сказались на его моральном состоянии. Натали пыталась лечить любимого, вытаскивала из депрессии.
«В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь - это песня для него и про него… Не умею жить без него пока… Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня. Он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой с ним. Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью… Я сражалась, а он как-будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но он был рядом.. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила. На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр. Там все мои и его родные, ушедшие в мир иной…» - призналась она.
Подписчики звезды стараются утешить ее в столь тяжелые моменты. Многие из них удивлены откровениями Натали, ведь до этого она старалась не рассказывать о проблемах Александра.
«Искренние соболезнования. Так редко встретишь настоящую любовь, но она продолжает жить в вашем сердце и в ваших детях. Сил вам!»; «Соболезнования вам, Наталья, береги себя ради детей. Вы нужны детям своим, а он будет вас охранять»; «Мои соболезнования, держитесь! Сил вам! Это очень больно но надо как-то жить!»; «Это тяжело очень, особенно в первое время. Но надо пережить. Вы нужны детям и семье. Александру - вечная и светлая память. Наталья, держитесь, с Богом!» - исполнительницу поддерживает публику.