Натали обратилась к мужу, которого похоронила вчера: «Я сражалась, а он будто предчувствовал, что уйдет»

«В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь - это песня для него и про него… Не умею жить без него пока… Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня. Он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой с ним. Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью… Я сражалась, а он как-будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но он был рядом.. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила. На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр. Там все мои и его родные, ушедшие в мир иной…» - призналась она.