ФОТО ⟩ Известная порнозвезда и жена латвийского паркуриста снова на съемочной площадке

«Рада вернуться на съемочную площадку! Она - одно из моих любимых мест для творческого самовыражения», - сообщила Райли Рид и показала несколько новых фото.

Порнозвезда выразила радость, что ее агентство по производству контента для взрослых Ash Agency наняло женщину, которая помогает воплотить ее творческие замыслы в жизнь. Она считает, что нашла человека, обладающего навыками, которых нет у других.

Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а в 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.