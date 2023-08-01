ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стильно одеться на Центральном рынке: миссия выполнима?

Мы со стилистом Еленой Левшунов решили посмотреть, за сколько и во что можно одеться на Центральном рынке.

Вот такой летний комплект нашла стилист Елена Левшунов и советует приорбрести его модницам. Платье - последнее Фото: личный архив

Говорят, что там продаются вещи для тех, кому далеко за 50, устаревших моделей и бесформенных фасонов. Отчасти - да. Сразу скажу, что поклонницам элегантности и женщинам размеров S и XS здесь делать нечего, а вот обладательницам больших размеров - туда.

Ассортимент одежды на Центральном рынке Фото: личный архив

Вот такой выбор платьев ждет нас на Центральном рынке. Продавцы на наш вопрос "многие покупают?" резонно отвечают "не привозили бы, если бы никто не покупал" Фото: личный архив

Но, как говорит Елена, надо научиться видеть то, что можно купить. И вот что мы увидели.

Подруга меня спросила: видела ли я там вечернее или длинное платье на выход? Пожалуйста! И всего лишь за 40 евро. Продавец уверила, что оно итальянское. Фото: личный архив

Поразил выбор белья. И довольно неплохого. И не по заоблачным ценам.

Бюстгальтер за 45 евро, польского производство, отлично сшитый Фото: личный архив

Есть и сексуальные модели и с очень большой чашечкой.

А вот белье для интимных встреч Фото: личный архив

Возможно, вы не поверите, но именно такие трусы пользуются наибольшим спросом. Не всем же нужно соблазнять мужчин! По таким ценам в магазинах не найдешь. Фото: личный архив

Мы рассмотрели все швы, материал и вынесли вердикт: закупаться на рынке бельем не только можно, но и нужно. Производитель бюстгальтеров любых размеров и эластичных трусиков, утягивающих все то, что надо скрыть, - Польша.

Вот эта вещь способна уменьшить нас на размер. Фото: личный архив

В каждом ларьке есть примерочная, а продавцы всегда готовы к диалогу и приносят множество вариантов.

Вот такие «семейники» тоже очень популярны Фото: личный архив

С обувью - проблема. Никаких туфель или босоножек на каблуках, даже обычные мужские кеды отсутствуют.

"Чем не Balenciaga?" - говорит Елена Левшунов Фото: личный архив

Удобные домашние тапочки. Надолго ли хватит? Неизвестно Фото: личный архив

Есть туфли, которые в народе принято называть ортопедическими. Да, ноге в них удобно, и, наверное, в определенном возрасте женщины начинают присматриваться именно к ним.