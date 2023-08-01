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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стильно одеться на Центральном рынке: миссия выполнима?

Лиана Турпакова
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Где одеться? Где купить летнее платье в стиле коттеджкор нужного размера, утягивающее белье не по цене самолета? Где взять легкие брючки зеленого цвета и чтобы недорого? И еще ворох шопоголических задач, которые мы ставим перед собой практически ежедневно, рыская по торговым центрам, обращаясь к подружкам и в фейсбуковские группы с надеждой на нужный ответ. Кому-то приходит в голову идея пойти на Центральный рынок не за черешней и помидорами, а одеться?

Мы со стилистом Еленой Левшунов решили посмотреть, за сколько и во что можно одеться на Центральном рынке.

Вот такой летний комплект нашла стилист Елена Левшунов и советует приорбрести его модницам. Платье - последнее
Вот такой летний комплект нашла стилист Елена Левшунов и советует приорбрести его модницам. Платье - последнее Фото: личный архив

Говорят, что там продаются вещи для тех, кому далеко за 50, устаревших моделей и бесформенных фасонов. Отчасти - да. Сразу скажу, что поклонницам элегантности и женщинам размеров S и XS здесь делать нечего, а вот обладательницам больших размеров - туда.

Ассортимент одежды на Центральном рынке
Ассортимент одежды на Центральном рынке Фото: личный архив
Вот такой выбор платьев ждет нас на Центральном рынке. Продавцы на наш вопрос "многие покупают?" резонно отвечают "не привозили бы, если бы никто не покупал"
Вот такой выбор платьев ждет нас на Центральном рынке. Продавцы на наш вопрос "многие покупают?" резонно отвечают "не привозили бы, если бы никто не покупал" Фото: личный архив

Но, как говорит Елена, надо научиться видеть то, что можно купить. И вот что мы увидели.

Подруга меня спросила: видела ли я там вечернее или длинное платье на выход? Пожалуйста! И всего лишь за 40 евро. Продавец уверила, что оно итальянское.
Подруга меня спросила: видела ли я там вечернее или длинное платье на выход? Пожалуйста! И всего лишь за 40 евро. Продавец уверила, что оно итальянское. Фото: личный архив

Поразил выбор белья. И довольно неплохого. И не по заоблачным ценам.

Бюстгальтер за 45 евро, польского производство, отлично сшитый
Бюстгальтер за 45 евро, польского производство, отлично сшитый Фото: личный архив

Есть и сексуальные модели и с очень большой чашечкой.

А вот белье для интимных встреч
А вот белье для интимных встреч Фото: личный архив
Возможно, вы не поверите, но именно такие трусы пользуются наибольшим спросом. Не всем же нужно соблазнять мужчин! По таким ценам в магазинах не найдешь.
Возможно, вы не поверите, но именно такие трусы пользуются наибольшим спросом. Не всем же нужно соблазнять мужчин! По таким ценам в магазинах не найдешь. Фото: личный архив

Мы рассмотрели все швы, материал и вынесли вердикт: закупаться на рынке бельем не только можно, но и нужно. Производитель бюстгальтеров любых размеров и эластичных трусиков, утягивающих все то, что надо скрыть, - Польша.

Вот эта вещь способна уменьшить нас на размер.
Вот эта вещь способна уменьшить нас на размер. Фото: личный архив

В каждом ларьке есть примерочная, а продавцы всегда готовы к диалогу и приносят множество вариантов.

Вот такие «семейники» тоже очень популярны
Вот такие «семейники» тоже очень популярны Фото: личный архив

С обувью - проблема. Никаких туфель или босоножек на каблуках, даже обычные мужские кеды отсутствуют.

"Чем не Balenciaga?" - говорит Елена Левшунов
"Чем не Balenciaga?" - говорит Елена Левшунов Фото: личный архив
Удобные домашние тапочки. Надолго ли хватит? Неизвестно
Удобные домашние тапочки. Надолго ли хватит? Неизвестно Фото: личный архив

Есть туфли, которые в народе принято называть ортопедическими. Да, ноге в них удобно, и, наверное, в определенном возрасте женщины начинают присматриваться именно к ним.

Несмотря на однообразие, нам со стилистом все же удалось найти несколько хороших комплектов. Смотрите и оценивайте!