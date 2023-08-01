ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стильно одеться на Центральном рынке: миссия выполнима?

Где одеться? Где купить летнее платье в стиле коттеджкор нужного размера, утягивающее белье не по цене самолета? Где взять легкие брючки зеленого цвета и чтобы недорого? И еще ворох шопоголических задач, которые мы ставим перед собой практически ежедневно, рыская по торговым центрам, обращаясь к подружкам и в фейсбуковские группы с надеждой на нужный ответ. Кому-то приходит в голову идея пойти на Центральный рынок не за черешней и помидорами, а одеться?
Мы со стилистом Еленой Левшунов решили посмотреть, за сколько и во что можно одеться на Центральном рынке.
Говорят, что там продаются вещи для тех, кому далеко за 50, устаревших моделей и бесформенных фасонов. Отчасти - да. Сразу скажу, что поклонницам элегантности и женщинам размеров S и XS здесь делать нечего, а вот обладательницам больших размеров - туда.
Но, как говорит Елена, надо научиться видеть то, что можно купить. И вот что мы увидели.
Поразил выбор белья. И довольно неплохого. И не по заоблачным ценам.
Есть и сексуальные модели и с очень большой чашечкой.
Мы рассмотрели все швы, материал и вынесли вердикт: закупаться на рынке бельем не только можно, но и нужно. Производитель бюстгальтеров любых размеров и эластичных трусиков, утягивающих все то, что надо скрыть, - Польша.
В каждом ларьке есть примерочная, а продавцы всегда готовы к диалогу и приносят множество вариантов.
С обувью - проблема. Никаких туфель или босоножек на каблуках, даже обычные мужские кеды отсутствуют.
Есть туфли, которые в народе принято называть ортопедическими. Да, ноге в них удобно, и, наверное, в определенном возрасте женщины начинают присматриваться именно к ним.
Несмотря на однообразие, нам со стилистом все же удалось найти несколько хороших комплектов. Смотрите и оценивайте!