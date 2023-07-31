Японец потратил более 12 тысяч евро за сшитый на заказ костюм длинношерстного колли, сообщает New York Post. Анонимный блогер, которого в сети называют просто Токо, говорит, что необычное одеяние помогло осуществить его мечту и «стать животным».
ВИДЕО ⟩ Японец потратил почти 13 тысяч евро на свою необычную мечту: «Я помню, как написал в выпускном классе, что хочу быть собакой и гулять на улице»
На канале Токо на ютубе можно посмотреть, как он в костюме резвится на лужайке, катается по полу и бегает за шариком для пинг-понга. Сейчас у него более 38 тыс. подписчиков.
На этой неделе блогер опубликовал фрагмент из интервью немецкому телеканалу RTL, где впервые прогулялся по парку в образе колли, встретился с другими «сородичами» и увидел восхищенную реакцию других людей на свой проект. Видео стало виральным и за неделю собрало больше 3 млн просмотров.
В комментариях к ролику Токо признался, что «нервничал» и «боялся» выходить на публику. «Помните ли вы свои детские мечты? Наверняка вы хотели стать героем или волшебником. Я помню, как написал в выпускном классе, что хочу быть собакой и гулять на улице», - написал он в ролике, назвав свою мечту о собачьей жизни «нереальной».
Год назад мохнатый блогер ответил на ряд вопросов фолловеров и признался, что с самого детства у него «была смутная мечта стать животным». Например, породу колли он выбрал, потому что рост собак этой породы близок к человеческому.
Костюм колли для Токо изготовила компания Zeppet. По словам ее представителя, на создание изделия было потрачено более 12 тысяч евро и 40 дней работы.
Несмотря на известность в сети, автор роликов скрывает свои необычные наклонности от большинства друзей и близких. «Я редко рассказываю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Некоторые мои друзья и родственники были очень удивлены, узнав, что я стал животным», - рассказал он в отдельном интервью британской газете Mirror.
В прошлом году японец рассказал, что большинство его коллег также не знают о его переодевании в собаку вне работы. «Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, особенно те, с кем я работаю», - подчеркнул он.