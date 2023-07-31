Премию «Эмми» перенесли на неопределенный срок впервые после терактов в Нью-Йорке 2001 года

Издание Variety сообщает о том, что получило информацию о переносе премии, которую якобы уже получили организаторы «Эмми». В последний раз «сдвигать» даты приходилось после терактов 11 сентября 2001 года.

«Хотя точная дата не определена (и не ожидается, что она будет объявлена ​​до начала августа), ранее уже стало известно, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате», - отмечает издание.

Еще на прошлой неделе в Телеакадемии заявили, что внимательно следят за ситуацией с забастовками. Все надеются на то, что переговоры пройдут успешно, а после этого актеры и все сотрудники Голливуда снова приступят к работе.

В середине июля в Голливуде началась масштабная забастовка. Причиной «бунта» стали неудачные переговоры Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) с профсоюзом SAG-AFTRA.