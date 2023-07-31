Премию «Эмми» перенесли на неопределенный срок впервые после терактов в Нью-Йорке 2001 года

Трансляцию 75-й церемонии вручения премии «Эмми» перенесли на неопределенный срок. Она должна была состояться 18 сентября, однако на фоне забастовки в Голливуде все изменилось, пишет Unian.
Издание Variety сообщает о том, что получило информацию о переносе премии, которую якобы уже получили организаторы «Эмми». В последний раз «сдвигать» даты приходилось после терактов 11 сентября 2001 года.
«Хотя точная дата не определена (и не ожидается, что она будет объявлена до начала августа), ранее уже стало известно, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате», - отмечает издание.
Еще на прошлой неделе в Телеакадемии заявили, что внимательно следят за ситуацией с забастовками. Все надеются на то, что переговоры пройдут успешно, а после этого актеры и все сотрудники Голливуда снова приступят к работе.
В середине июля в Голливуде началась масштабная забастовка. Причиной «бунта» стали неудачные переговоры Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) с профсоюзом SAG-AFTRA.
Актеры, сценаристы и все сотрудники Голливуда отказываются работать до пересмотра зарплат и улучшения условий для труда. В период забастовки никто не снимается в фильмах, не дает интервью и даже не появляется на премьерах новых кинокартин.