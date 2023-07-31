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Премию «Эмми» перенесли на неопределенный срок впервые после терактов в Нью-Йорке 2001 года

Limon.ee
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Премия "Эмми".
Премия "Эмми". Фото: Robyn Beck

Трансляцию 75-й церемонии вручения премии «Эмми» перенесли на неопределенный срок. Она должна была состояться 18 сентября, однако на фоне забастовки в Голливуде все изменилось, пишет Unian.

Издание Variety сообщает о том, что получило информацию о переносе премии, которую якобы уже получили организаторы «Эмми». В последний раз «сдвигать» даты приходилось после терактов 11 сентября 2001 года.

«Хотя точная дата не определена (и не ожидается, что она будет объявлена ​​до начала августа), ранее уже стало известно, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате», - отмечает издание.

Еще на прошлой неделе в Телеакадемии заявили, что внимательно следят за ситуацией с забастовками. Все надеются на то, что переговоры пройдут успешно, а после этого актеры и все сотрудники Голливуда снова приступят к работе.

В середине июля в Голливуде началась масштабная забастовка. Причиной «бунта» стали неудачные переговоры Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) с профсоюзом SAG-AFTRA.

Актеры, сценаристы и все сотрудники Голливуда отказываются работать до пересмотра зарплат и улучшения условий для труда. В период забастовки никто не снимается в фильмах, не дает интервью и даже не появляется на премьерах новых кинокартин.

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