ВИДЕО ⟩ Пара занялась сексом в автобусе посреди белого дня

В Бирмингеме, Великобритания, после того как пара занялась оральным сексом на вокзале, еще одни влюбленные подверглись страсти в общественном месте среди бела дня.

Мужчина и женщина занялась сексом прямо в автобусе. Они ехали на втором этаже на последнем ряду у окна.

Женщина, которая шла по улице, заметила любовников и сняла их на видео, когда они проезжали мимо развлекательного центра Northfield. Озадаченная она несколько раз повторила: «Что?»

Пользователи поспешили раскритиковать пикантную пару в комментариях:

«Представьте, что она только что встретила его и забеременела… Сказочная романтическая история, которую нужно рассказать ребенку… Зачат в автобусе, проезжающем мимо торгового центра Northfield среди бела дня»;

«Представьте, будь там дети или пожилые люди. Отвратительное поведение»;