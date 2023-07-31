Поддерживают жизнь на ИВЛ после остановки сердца: Ирина Мирошниченко не приходит в сознание

81-летняя звезда «Андрея Рублева» почувствовала себя плохо еще в понедельник 24 июля. Неделю она находилась дома, но перед выходными потеряла сознание. Родные экстренно вызвали скорую.

Знаменитость сразу привезли в реанимацию, где выявили тяжелое поражение сердечного клапана и ряд осложнений. У артистки высокая температура, подозрение на пневмонию, тромбоз и сепсис. Состояние критически тяжелое, инфекционное поражение пока не удается убрать, а медики подключили актрису к аппарату ИВЛ и поддерживают ее медикаментами.

После того, как Мирошниченко стала дышать через аппарат ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца, врачи начали спасать ее массажем и дефибрилляцией.

Инсайдеры сообщают, что на данный момент Ирина Петровна находится без сознания, а врачи фиксируют отрицательную динамику. Прогнозы по состоянию звезды «Я шагаю по Москве» пока никто дать не может.

Другой источник из больницы сообщил, что предварительный диагноз Мирошниченко - аденома гипофиза. После обследований в мозгу выявили доброкачественную опухоль. Еще у актрисы грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка.

КТ было проведено 30 июля. Актриса знала о новообразовании в голове, и в июле уже проходила обследование. Сейчас эта проблема обострилась.

Отметим, что в МХТ имени Чехова, где служит Ирина Мирошниченко, сейчас идут каникулы, поэтому актеры и преподаватели в отпуске. Оперативно ответить на вопрос о том, как сейчас чувствует звезда, не смогли.