ВИДЕО ⟩ Во время концерта Карди Би фанат облил ее водой – скандальная рэперша отреагировала жестко

Но в этот уикенд 30-летняя звезда превзошла сама себя. Вчера на концерте в Лас-Вегасе кто-то из фанатов плеснул в исполнительницу некой жидкостью. Вероятно, метателя рассердило опоздание артистки - фанаты два часа ждали ее появления на сцене в 35-градусную жару. Но Карди это смягчающее обстоятельство учитывать не стала - и изо всех сил запустила в обидчика микрофоном.

Как ни удивительно, пользователи соцсетей встали на сторону исполнительницы. Большинство считают, что фанат получил по заслугам, поскольку повел себя грубо - да и вообще первый начал. «Я надеюсь, микрофон попал в того, в кого она целилась», «Человек, плеснувший воду, полностью это заслужил», «Почему в исполнителей на сцене все время что-то бросают? Это кончится тем, что они перестанут давать концерты. Охране пора начать реагировать», - пишут в комментариях.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023