ВИДЕО ⟩ Во время концерта Карди Би фанат облил ее водой – скандальная рэперша отреагировала жестко

В чем американской рэперше Карди Би точно не откажешь, так это в умении шокировать публику. То она свою внушительную пятую точку на всеобщее обозрение выставит, то честно о пластических операциях расскажет, то шок-маникюром похвастается, пишет Супер.
Но в этот уикенд 30-летняя звезда превзошла сама себя. Вчера на концерте в Лас-Вегасе кто-то из фанатов плеснул в исполнительницу некой жидкостью. Вероятно, метателя рассердило опоздание артистки - фанаты два часа ждали ее появления на сцене в 35-градусную жару. Но Карди это смягчающее обстоятельство учитывать не стала - и изо всех сил запустила в обидчика микрофоном.
Как ни удивительно, пользователи соцсетей встали на сторону исполнительницы. Большинство считают, что фанат получил по заслугам, поскольку повел себя грубо - да и вообще первый начал. «Я надеюсь, микрофон попал в того, в кого она целилась», «Человек, плеснувший воду, полностью это заслужил», «Почему в исполнителей на сцене все время что-то бросают? Это кончится тем, что они перестанут давать концерты. Охране пора начать реагировать», - пишут в комментариях.
Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023
Правда, нашлись и те, кто решил сменить тему и обратить внимание на фонограмму: «Ей заплатили за выступление - так почему она не поет?», «Зрители ожидали явно не этого». Интересно, что днем ранее Карди бросила микрофон в диджея во время концерта в клубе Drai's Beach из-за того, что тот чересчур обрезал ее треки. Совпадение? Возможно.