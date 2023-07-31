Пн, 31.07.2023
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ВИДЕО ⟩ Во время концерта Карди Би фанат облил ее водой – скандальная рэперша отреагировала жестко

Limon.ee
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Карди Би.
Карди Би. Фото: BERTRAND GUAY/AFP

В чем американской рэперше Карди Би точно не откажешь, так это в умении шокировать публику. То она свою внушительную пятую точку на всеобщее обозрение выставит, то честно о пластических операциях расскажет, то шок-маникюром похвастается, пишет Супер.

Но в этот уикенд 30-летняя звезда превзошла сама себя. Вчера на концерте в Лас-Вегасе кто-то из фанатов плеснул в исполнительницу некой жидкостью. Вероятно, метателя рассердило опоздание артистки - фанаты два часа ждали ее появления на сцене в 35-градусную жару. Но Карди это смягчающее обстоятельство учитывать не стала - и изо всех сил запустила в обидчика микрофоном.

Как ни удивительно, пользователи соцсетей встали на сторону исполнительницы. Большинство считают, что фанат получил по заслугам, поскольку повел себя грубо - да и вообще первый начал. «Я надеюсь, микрофон попал в того, в кого она целилась», «Человек, плеснувший воду, полностью это заслужил», «Почему в исполнителей на сцене все время что-то бросают? Это кончится тем, что они перестанут давать концерты. Охране пора начать реагировать», - пишут в комментариях.

Правда, нашлись и те, кто решил сменить тему и обратить внимание на фонограмму: «Ей заплатили за выступление - так почему она не поет?», «Зрители ожидали явно не этого». Интересно, что днем ранее Карди бросила микрофон в диджея во время концерта в клубе Drai's Beach из-за того, что тот чересчур обрезал ее треки. Совпадение? Возможно.

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