Наталья Водянова показала снимок топлес: как можно быть красивой такой?

Наталья Водянова уже давно сделала свое имя знаменитым, покорив мировые подиумы.

Супермодель живет жизнью небожителей, посещая светские рауты и вращаясь в самом высшем обществе.

При этом красотка – многодетная мать, воспитывающая пятерых детей. Однако, звезда успевает принимать участие в пикантных фотосессиях, результатами которых радует своих подписчиков в социальных сетях.

Так, на новом снимке, сделанном для Seventy One Gin, Наталья позировала топлес в ванной комнате. На модели красовались лишь колготки и крошечные трусики.

Упругие ягодицы и мускулистая спина Водяновой оказались в центре кадра. При этом она засветила и округлую грудь, повернувшись к камере. На лице модели был столь яркий макияж, что пользователи вспомнили моду «лихих 90-х». Черно-белый кадр, словно сделанный случайно, восхитил многочисленную аудиторию супермодели.