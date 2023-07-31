Фото Беллы Хадид в непотребном виде появилось в Сети

Кто бы мог подумать, что у самой красивой женщины в мире столько проблем.

Казалось бы, при такой внешности и востребованности в мире высокой соды, Белла Хадид должна жить, не зная бед.

Но, как оказалось, у супермодели есть серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно, пропав с радаров, покорительница мировых подиумов жаловалась на обострение болезни Лайма. Однако выяснилось, что Белла проходила лечение от алкогольной зависимости в наркологической клинике.

Модель похвасталась, что не напивается уже 10 месяцев, но этот «сухой июль» дался ей тяжело. А кто бы мог подумать…

После этой новости, в Сети стали все чаще появляться снимки красотки в неоднозначном виде. К примеру, на этом фото звезда выглядит просто расхристанной. Но по мнению пользователей, Хадид все равно чертовски привлекательна.