Женщина, прогуливающаяся июльским днем по тартускому кладбищу, была шокирована: «Мужчина повернулся и показал свои гениталии». Но это оказалось не самым страшным…
ПЕРЕД МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ ⟩ На эстонском кладбище промышляет эксгибиционист: «Я увидела, что кто-то сидит на скамейке у могилы, а потом...»
Тартуское кладбище Паулусе, расположенное на улице Выру, - одно из трех кладбищ университетского города.
«Это случилось на позапрошлой неделе, и это был очень страшный опыт!» - рассказывает Силле (имя изменено - ред.), мать четырехмесячного ребенка, которая средь бела дня наткнулась на эксгибициониста на тартуском кладбище. «Сначала я даже не обратила на него внимания. Я увидела, что кто-то сидит на скамейке на могиле. Как только я прошла мимо него, а потом столкнулась с ним лицом к лицу, мужчина повернулся и показал мне свои гениталии», - вспоминает молодая мать. Она была в шоке от произошедшего, ведь с ней был ребенок в коляске.
«Я боялась, что он встанет...»
Но на этом история не закончилась: мужчина продолжил удовлетворять себя в присутствии матери и ребенка. «Все было вывалено наружу, какие бы термины вы ни использовали. Мама учила меня, что в такой ситуации надо сохранять спокойствие и идти дальше, что я и сделала», - вспоминает жительница Тарту о неприятном инциденте на кладбище. В тот момент я думала только о своем четырехмесячном сыне, который в это время спал в коляске. Конечно, я боялась, что извращенец встанет со скамейки и нападет на нас, но, к счастью, этого не произошло».
Однако женщина не стала обращаться в полицию. «Напоминаем, что в общественных местах действуют общие требования к поведению, в соответствии с которыми запрещается беспокоить других людей или подвергать их опасности. В числе прочего запрещено находиться голым, так как это тревожит окружающих», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
«Если кто-то чувствует, что его беспокоят, это может быть нарушением общественного порядка. В этом случае правильнее всего позвонить по номеру 112, чтобы полиция могла отреагировать и прекратить беспорядки», - подчеркивает Кейск.
Жительница Тарту говорит, что часто гуляла со своим ребенком на кладбище Паулусе, потому что там тихо и поют птицы.
«Мне приятно находиться в тени деревьев в солнцепек или укрываться под ними во время дождя, я никогда не боялась ходить на кладбище. После этого случая я больше не хочу туда ходить. Тем более с ребенком», - говорит Силле и у признается, что у нее до сих пор мурашки по коже, когда она вспоминает эту историю. Больше на кладбище ни ногой.