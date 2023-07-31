ПЕРЕД МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ ⟩ На эстонском кладбище промышляет эксгибиционист: «Я увидела, что кто-то сидит на скамейке у могилы, а потом...»

Тартуское кладбище Паулусе, расположенное на улице Выру, - одно из трех кладбищ университетского города.

«Это случилось на позапрошлой неделе, и это был очень страшный опыт!» - рассказывает Силле (имя изменено - ред.), мать четырехмесячного ребенка, которая средь бела дня наткнулась на эксгибициониста на тартуском кладбище. «Сначала я даже не обратила на него внимания. Я увидела, что кто-то сидит на скамейке на могиле. Как только я прошла мимо него, а потом столкнулась с ним лицом к лицу, мужчина повернулся и показал мне свои гениталии», - вспоминает молодая мать. Она была в шоке от произошедшего, ведь с ней был ребенок в коляске.

«Я боялась, что он встанет...»

Но на этом история не закончилась: мужчина продолжил удовлетворять себя в присутствии матери и ребенка. «Все было вывалено наружу, какие бы термины вы ни использовали. Мама учила меня, что в такой ситуации надо сохранять спокойствие и идти дальше, что я и сделала», - вспоминает жительница Тарту о неприятном инциденте на кладбище. В тот момент я думала только о своем четырехмесячном сыне, который в это время спал в коляске. Конечно, я боялась, что извращенец встанет со скамейки и нападет на нас, но, к счастью, этого не произошло».