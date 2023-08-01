«Одиночество в толпе»: что принесет всем знакам Зодиака полнолуние 1 августа в Водолее

В этот раз нас ожидает феноменальное полнолуние, ведь оно выпадает на дату срединных точек между затмениями. А это значит, что решения, события и разговоры, которые будут приниматься 1-2 августа несут сакральное значение.

Знак Водолей отвечает за мечты, амбиции и планы на будущее, поэтому в районе 1-2 августа каждый из нас выстроить для себя четкий план действий. Будет ощущение, что многое в жизни становится ясным и происходит понимание, чего вы хотите в будущем. Благодаря этому внутри может появится новая структура, как нейросеть, которая в будущем подтянет к вам важные события.

Также классически знак Водолей означает друзей и группы сообществ, поэтому 1-2 августа у вас может быть важный разговор с кем-то из друзей или поездка/встреча с людьми, близкими вам по духу. Обращайте внимание на диалоги, которые будут звучат - скорее всего, вы получите важную информацию, совет или подсказку.

Задание на полнолуние: выписать 10 задач или мечт, которые вы хотите реализовать в будущем. Это поможет вашему сознанию быстрее перейти на необходимую ветку развития событий в вашей жизни.