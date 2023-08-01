«Одиночество в толпе»: что принесет всем знакам Зодиака полнолуние 1 августа в Водолее

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, что ждать от 1 августа - даты срединных точек между затмениями, когда полнолуние принесет намного больше, чем кажется. пишет wday.ru.
В этот раз нас ожидает феноменальное полнолуние, ведь оно выпадает на дату срединных точек между затмениями. А это значит, что решения, события и разговоры, которые будут приниматься 1-2 августа несут сакральное значение.
Знак Водолей отвечает за мечты, амбиции и планы на будущее, поэтому в районе 1-2 августа каждый из нас выстроить для себя четкий план действий. Будет ощущение, что многое в жизни становится ясным и происходит понимание, чего вы хотите в будущем. Благодаря этому внутри может появится новая структура, как нейросеть, которая в будущем подтянет к вам важные события.
Также классически знак Водолей означает друзей и группы сообществ, поэтому 1-2 августа у вас может быть важный разговор с кем-то из друзей или поездка/встреча с людьми, близкими вам по духу. Обращайте внимание на диалоги, которые будут звучат - скорее всего, вы получите важную информацию, совет или подсказку.
Задание на полнолуние: выписать 10 задач или мечт, которые вы хотите реализовать в будущем. Это поможет вашему сознанию быстрее перейти на необходимую ветку развития событий в вашей жизни.
Само полнолуние происходит в 10 градусе Водолея, который, несмотря на всю дружелюбность и открытость знака, по системе саббианских символов астрологов Дэйна Радьяра и Исидора Косминского, означает некое внутреннее одиночество. Ощущение, что есть нечто, чего у тебя нет, несмотря на блеск, успех и славу.
«Женщина, слепая и скованная цепями, находится в великолепно украшенной и ярко освещенной комнате» - указывает на личность, обреченную на острое ощущение собственного одиночества.» (Саббианский символ 10 градуса Водолея)
Важно, что в момент полнолуния в Водолее - в командном и коллективном знаке - управитель события, Уран, находится в знаке денежного Тельца. Поэтому полнолуние может «свести» каждого из нас с какой-то финансовой идеей, проектом или людьми, которые значительно повлияют на благосостояние. Несмотря на ощущение покинутости внутри, во вне каждый человек словно бы сделает шаг к денежному потоку. Либо, если карма складывается иначе, этот шаг будет связан с финансовым кризисом.
Во время полнолуния узел будущего Раху будет стоять в 29 градусе Овна, который означает слияние с голосом Вселенной. Поэтому внутри может звучать некое направление, понимание, куда дальше стоит двигать свою жизнь.