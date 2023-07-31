ВИДЕО ⟩ Вера Брежнева со слезами на сцене: «Спасибо за гостеприимство всей Латвии»

«Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за год, что я тут живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и каждого украинца - это бесценно. (...) Я верю, что обязательно должно наступить утро и оно обязательно будет добрым», - со слезами обратилась Вера Брежнева, подводя к своей песне «Доброе утро!».