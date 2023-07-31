ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Пропал домашний любимец эстонского актера: «Туту вылетел в окно»

«Помогите! Туту вылетел в окно. Пожалуйста, помогите найти эту красивую домашнюю птицу по имени Туту», - говорит актер Райн Толк, что его попугай, вырвавшийся из клетки, должен быть где-то в районе Каламая в Таллинне.