ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Пропал домашний любимец эстонского актера: «Туту вылетел в окно»

Актер Райн Толк сообщил в социальных сетях, что его прекрасный попугай по имени Туту вчера вылетел из окна. «Пожалуйста, помогите мне найти его», - просит помощи у местных жителей Толк, чтобы они обязательно дали знать, если заметят птицу, пишет Elu24.
«Помогите! Туту вылетел в окно. Пожалуйста, помогите найти эту красивую домашнюю птицу по имени Туту», - говорит актер Райн Толк, что его попугай, вырвавшийся из клетки, должен быть где-то в районе Каламая в Таллинне.
Толк подтверждает, что Туту - дружелюбная и смелая птица. «Обычно он прилетает на плечо», - объяснял актер на случай, если кто-нибудь увидит его птицу.