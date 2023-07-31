Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Рак

Ракам удастся решить старые проблемы. В понедельник будет больше всего шансов на успех в любви или в делах. Конец недели, наоборот, будет непродуктивным временем, в которое нужно отдыхать и развлекаться. Настроение может резко упасть, но поднять его будет довольно просто. В целом эти семь дней отлично подойдут для новых начинаний на работе или в бизнесе.

Лев

Львам нужно заняться своим здоровьем, в том числе и психическим. Стоит избегать самокопаний и самоанализа. Неудачи и проблемы различного рода могут прийти именно в такие моменты. Не нужно думать о причинах своих прошлых проблем. Если у Львов возникнут разногласия с кем-либо, то это не значит, что они продлятся долго. Важно стремиться к миру и согласию со всеми. Это лучшая стратегия.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам абстрагироваться от проблем и лишних дел, сфокусировавшись лишь на самых важных обязанностях. В целом сейчас можно смело начинать обучение, заниматься спортом. Физические нагрузки помогут избавиться от нервного напряжения. На работе и дома не стоит начинать новые дела или браться за что-то существенное. Лучше просто отдохнуть как следует.

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