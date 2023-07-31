Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Конец июля и начало августа окажется временем энергетических изменений, поэтому очень важно поддерживать хорошее настроение, пишет dailyhoro.ru.
Как правильно прожить эти семь дней, чтобы сохранить достигнутый ранее успех и укрепить свои позиции во всех сферах жизни? Проблему составляет ретро-Венера, но зато сейчас очень силен Меркурий, так что со всеми проблемами можно будет справиться. Главное - правильно расставить приоритеты.
Овен
Овнам лучше избегать ревности и мнительности на этой неделе. Для того, чтобы отвлечься от дурных мыслей, можно заняться спортом, физическими нагрузками и начать следить более пристально за своим питанием. Это будет прекрасное время для покупок и знакомств, но не стоит верить всему, что говорят окружающие люди. Интуиция Овнов станет более обостренной, так что можно доверять голосу сердца.
Телец
Тельцам нужно проявить осторожность, особенно в таких деликатных вопросах, как выбор спутника жизни. Инициатива должна исходить именно от Тельцов. Важно доверять фактам и своему чутью, чтобы сохранить и приумножить деньги. Планеты будут находиться в благоприятном для Тельцов положении, поэтому важно делиться удачей с близкими. Нужно стараться не отворачиваться от близких людей.
Близнецы
Посвятить эти дни можно как работе, так и семье или второй половинке. Сейчас есть все шансы любовь всей жизни. Также не стоит забывать про выполнение самых насущных дел. Близнецам стоит гнуть свою линию на работе и дома, но не выводить окружающих людей на негатив. На этой неделе могут активизироваться враги и недоброжелатели, так что им на руку будут нервы и неурядицы Близнецов.
Рак
Ракам удастся решить старые проблемы. В понедельник будет больше всего шансов на успех в любви или в делах. Конец недели, наоборот, будет непродуктивным временем, в которое нужно отдыхать и развлекаться. Настроение может резко упасть, но поднять его будет довольно просто. В целом эти семь дней отлично подойдут для новых начинаний на работе или в бизнесе.
Лев
Львам нужно заняться своим здоровьем, в том числе и психическим. Стоит избегать самокопаний и самоанализа. Неудачи и проблемы различного рода могут прийти именно в такие моменты. Не нужно думать о причинах своих прошлых проблем. Если у Львов возникнут разногласия с кем-либо, то это не значит, что они продлятся долго. Важно стремиться к миру и согласию со всеми. Это лучшая стратегия.
Дева
Астрологи рекомендуют Девам абстрагироваться от проблем и лишних дел, сфокусировавшись лишь на самых важных обязанностях. В целом сейчас можно смело начинать обучение, заниматься спортом. Физические нагрузки помогут избавиться от нервного напряжения. На работе и дома не стоит начинать новые дела или браться за что-то существенное. Лучше просто отдохнуть как следует.
Весы
На этой неделе можно смело начинать отпуск, менять обстановку. В любви наступит весьма благоприятный период. Эта неделя для Весов окажется временем романтики и общения. Даже тем, кто в браке, можно попробовать выбраться из дома на свидание. Не стоит на этой неделе винить людей во всех грехах и разрывать отношения, не разобравшись с деталями. Да, многие люди будут вести себя так, что им не захочется больше доверять, но не нужно торопиться с выводами.
Скорпион
Скорпионам нужно настроиться на выполнение обязанностей. Сейчас нельзя давать никому пустых обещаний и ввязываться в авантюры. Приключения людям данного Знака сейчас ни к чему, равно как и новые обязанности. Важно оставаться тактичными и воспитанными, отказавшись от излишней требовательности. Астрологи советуют не торопиться, так как спешка может стать причиной больших ошибок.
Стрелец
Стрельцам стоит приготовиться к тому, что их прошлое постоянно будет перекликаться с будущим и настоящим. Это будет конфликтная неделя, особенно ее конец. Важно держать свои мысли в порядке, избегать одиночества и уныния. Если близкие люди окажутся в трудной ситуации, не стоит отворачиваться от них. Это будет прекрасное время для возвращения долгов, для налаживания отношений и взаимопомощи.
Козерог
Водные процедуры будут лучшим способом расслабиться в эти семь дней. Очень важно сделать уборку дома, избавиться от хлама. Также лишними станут негативные мысли и сомнения, страхи. Коллективный труд будет отличным выходом из трудных ситуаций. Астрологи советуют Козерогам почаще прибегать к помощи друзей, коллег и партнеров. Это будет прекрасный период для новых начинаний любого масштаба.
Водолей
Водолеев могут ждать приятные новые знакомства и смена обстановки. Полезными окажутся внешние изменения: покупка новой одежды, поход к парикмахеру. В работе и делах полезным будет творческий подход. Хватит сидеть сложа руки - пора проявлять инициативу. При этом лучше не действовать безрассудно. Вторая половина недели будет стабильной и благоприятной. Все будет зависеть от самих Водолеев, а не от воли случая.
Рыбы
Основная доля проблем придется на дела и работу, а вот в любви настанет приятное время. Отдать все свободное астрологи советуют тем, кого Рыбы любят и уважают. Можно планировать совместные дела и поездки. Делать все сообща - отличная тактика. Эта неделя будет удачной для новых знакомств. Тем не менее, стоит остерегаться излишеств. Бороться с утомляемостью с каждым днем будет все проще и проще.