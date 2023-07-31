ФОТО ⟩ Каждый день разная! Оцените образы Примадонны на фестивале в Юрмале

Вот и прошел долгожданный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala: одной из главных и самых обсуждаемых звезд мероприятия, конечно же, стала Алла Пугачева. Оглядываясь назад, предлагаем оценить образы Примадонны на фестивале, пишет RUS TVNET. Смотрите фото!