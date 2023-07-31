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58-летняя Элизабет Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской волны

Limon.ee
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Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: Ron Adar

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 29 июля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на пляже в бикини цвета морской волны из собственной коллекции купальников, пишет Гордон.

«Получаю заряд витамина D ранним утром, прежде чем солнце действительно заставит надеть шляпу», – подписала она фото.

На сайте Херли указано, что стоимость такого бикини сейчас составляет $88 (около 80 евро).

«Сексуальное бикини с завязками получило обновление с великолепной золотой цепочкой», – говорится в описании изделия.

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

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