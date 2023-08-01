ГОРОСКОП ⟩ Узнайте, что приготовил первый день августа

Скорпион

Целеустремленность Скорпионов не знает границ. Представители данного знака сегодня способны на все, чтобы добиться желаемого – но слишком часто оказывается, что объект их стремлений не так уж и ценен. Сосредоточьтесь: сегодня у вас есть шанс преуспеть в том, что действительно важно, но ради этого придется отказаться от кое-каких соблазнительных мелочей.

Романтические отношения, еще недавно казавшиеся вам безоблачно-прекрасными, сегодня окрашиваются в мрачные тона. Вас могут заподозрить в неверности, эгоизме, завистливости и беспринципности – и не всегда упреки будут безосновательными. В целом этот день связан с усвоением неприятных, но полезных уроков.

Стрелец

Стрельцам стоит отказаться от решительных действий и необдуманных высказываний – по крайней мере, на один день. Сегодня звезды ждут от вас серьезного отношения к жизни, философского отношения к трудностям, готовности к самопожертвованию. День будет трудным, но чрезвычайно интересным, и усилия, приложенные вами, напрасными не окажутся.

Наступил удачный момент для начала романтических отношений. Не тешьте себя надеждами на то, что дело ограничится интрижкой, приятным пустячком – зарождается настоящее чувство, серьезное и всепоглощающее, которое заставит вас на некоторое время утратить контроль над своей жизнью. Сдерживайте свои эмоциональные порывы, если вы не готовы к большим переменам.

Козерог