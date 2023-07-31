ФОТО ⟩ На детском фестивале в Выру под видом детских игрушек продавали оружие

«Печально, что детям уже нельзя ничего предложить, кроме оружия, и пусть даже игрушечного!» - комментирует разочарованный посетитель детского фестиваля в Выру, где на ярмарке, ориентированной на детей, продавались не только игрушечные пистолеты, но и ножи. По словам менеджера по маркетингу фестиваля, их сразу заметили и попросили убрать с продажи, пишет Elu24.
В минувшие выходные в Выру прошел очередной детский фестиваль, который начался с красочного парада маскотов. По словам организаторов, на детский праздник съехались не только местные жители, но и гости с других городов. Менеджер по маркетингу фестиваля Марианне Метт рассказала, что на фестиваль приезжают семьи со всех уголков Эстонии.