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ФОТО ⟩ На детском фестивале в Выру под видом детских игрушек продавали оружие

Геттер Трумси
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Помимо игрушечных пистолетов, на ярмарке были замечены и ножи, которые по просьбе организаторов быстро исчезли с прилавка.
Помимо игрушечных пистолетов, на ярмарке были замечены и ножи, которые по просьбе организаторов быстро исчезли с прилавка. Фото: Lugeja foto

«Печально, что детям уже нельзя ничего предложить, кроме оружия, и пусть даже игрушечного!» - комментирует разочарованный посетитель детского фестиваля в Выру, где на ярмарке, ориентированной на детей, продавались не только игрушечные пистолеты, но и ножи. По словам менеджера по маркетингу фестиваля, их сразу заметили и попросили убрать с продажи, пишет Elu24.

В минувшие выходные в Выру прошел очередной детский фестиваль, который начался с красочного парада маскотов. По словам организаторов, на детский праздник съехались не только местные жители, но и гости с других городов. Менеджер по маркетингу фестиваля Марианне Метт рассказала, что на фестиваль приезжают семьи со всех уголков Эстонии.

В рамках фестиваля была также организована двухдневная ярмарка, на которой могли торговать и дети.

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