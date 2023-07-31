Рэпер nublu, отправившийся на музыкальный фестиваль Tomorrowland в Бельгию, познакомился там со звездой мирового масштаба Пэрис Хилтон. Конечно, nublu также поделился с подписчиками коротким видео!
ВИДЕО ⟩ Рэпер nublu встретился на всемирно известном фестивале с Пэрис Хилтон: «Передай привет моему родному городу Кейла!»
В минувшие выходные рэпер nublu отправился на всемирно известный музыкальный фестиваль Tomorrowland в Бельгии, где среди прочих выступила эстонская музыкальная группа Cartoon.
«Пэрис, передай привет моему родному городу Кейла!» -поделился забавным видео nublu в Instagram, где он общается со светской львицей Пэрис Хилтон. «Как дела, люди? Мы на Tommorowland!» - ответила Хилтон в коротком видеоклипе.
В комментариях некоторые выражают недоумение. «Невозможно!» - шутит и музыкант Ялмар Вабарна. «Цены на квартиры в Кейла теперь взлетят», - шутит другой.
Смотри видео!