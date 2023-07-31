ВИДЕО ⟩ Рэпер nublu встретился на всемирно известном фестивале с Пэрис Хилтон: «Передай привет моему родному городу Кейла!»

В минувшие выходные рэпер nublu отправился на всемирно известный музыкальный фестиваль Tomorrowland в Бельгии, где среди прочих выступила эстонская музыкальная группа Cartoon.

«Пэрис, передай привет моему родному городу Кейла!» -поделился забавным видео nublu в Instagram, где он общается со светской львицей Пэрис Хилтон. «Как дела, люди? Мы на Tommorowland!» - ответила Хилтон в коротком видеоклипе.

В комментариях некоторые выражают недоумение. «Невозможно!» - шутит и музыкант Ялмар Вабарна. «Цены на квартиры в Кейла теперь взлетят», - шутит другой.