В августе нас ждут два суперлуния: первый феномен уже первого числа

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе - 30 августа. Как отмечают астрономы, в течение одного месяца редко можно увидеть сразу два таких явления.

Суперлуние, которое произойдет 1 августа называется Осетровой Луной. Название связано с тем, что во время полнолуний и суперлуний рыбный улов обычно бывает особенно обильным. Как известно, большинство названий для полной Луны придумали индейцы Северной Америки. Так вот, август считался очень удачным для ловли осетра, поэтому и луна - Осетровая. Есть у нее и другие названия: Кукурузная, Зерновая, Рисовая. В 1930-е годы в издании Farmer’s Almanac в штате Мэн начали публиковать индейские названия полнолуний. Так, полнолуние в начале августа стало ассоциироваться у этих людей с осетром - рыбой, которую, предположительно, легче поймать в это время года в Великих озерах.

Рыба - символ удачи и успеха, поэтому считается, что это суперлуние несет исключительно положительную энергию