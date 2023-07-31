В августе нас ждут два суперлуния: первый феномен уже первого числа

Жители Земли смогут увидеть в августе два суперлуния - феномен, при котором луна приближается к нашей планете на минимальное расстояние.
Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе - 30 августа. Как отмечают астрономы, в течение одного месяца редко можно увидеть сразу два таких явления.
Суперлуние, которое произойдет 1 августа называется Осетровой Луной. Название связано с тем, что во время полнолуний и суперлуний рыбный улов обычно бывает особенно обильным. Как известно, большинство названий для полной Луны придумали индейцы Северной Америки. Так вот, август считался очень удачным для ловли осетра, поэтому и луна - Осетровая. Есть у нее и другие названия: Кукурузная, Зерновая, Рисовая. В 1930-е годы в издании Farmer’s Almanac в штате Мэн начали публиковать индейские названия полнолуний. Так, полнолуние в начале августа стало ассоциироваться у этих людей с осетром - рыбой, которую, предположительно, легче поймать в это время года в Великих озерах.
Рыба - символ удачи и успеха, поэтому считается, что это суперлуние несет исключительно положительную энергию
Суперлуние - это трехдневный период, когда в полнолуние Луна находится максимально близко к Земле. Обычно расстояние между Луной и нашей планетой составляет 384 400 км, но в начале августа Луна будет находиться на расстоянии 357 530 км от Земли. Луна будет на 7,1% больше и на 15,6% ярче, чем обычная полная Луна. Такое явление происходит 3-4 раза в год, и это будет второе суперлуние 2023 года.