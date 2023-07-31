ФОТО ⟩ Кевина Спейси оправдали по скандальному делу о сексуальном насилии: в суде актер расплакался

Голливудский актер Кевин Спейси получил в день рождения главный подарок. Звезду «Кукольного дома» признали невиновным по всем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, в 2017 году Кевина Спейси обвинли в 12 эпизодах домогательств и сексуализированного насилия. Пострадавшими были признаны четыре мужчины.

После скандала актер остался без работы, общения с коллег, фанатов.

В день вынесения приговора Спейси исполнилось 64 года. В суде актер расплакался.

Фото: Thomas Krych/Scanpix

Позже актер обратился к присяжным, которые оправдали его, и выразил благодарность.

«Я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем они приняли решение», — высказался Кевин Спейси.

СМИ выяснили, что Кевин Спейси решил отпраздновать решение суда и уехал в закрыт клуб Groucho в Сохо. Инсайдеры говорят, что актер в компании с друзьями сидел у входа в заведение «у всех на виду, очень гордый».