ФОТО ⟩ Сама элегантность: Алла Пугачева одна приехала на заключительный день фестиваля в Юрмале

Напомним, 29 июля состоялся бенефис музы фестиваля Лаймы Вайкуле. Вишенкой на торте стало выступление Максима Галкина, который взял микрофон, сидя в зале, и вместе с Лаймой исполнил «Листья желтые» Раймонда Паулса на латышском языке. Зал был в полном восторге от этого неожиданного дуэта. Максим продемонстрировал умение владеть латышским языком, восхитив публику своим исполнением и смелостью. Организаторы ранее сообщали, что Лайма готовит сюрприз и будут присутствовать друзья, и, как всегда, она сдержала свое обещание.