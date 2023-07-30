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Шинейд О’Коннор дала своим детям инструкции о том, что делать, когда она умрет

Limon.ee
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Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. Фото: Brian Lawless

Ирландская певица Шинейд О’Коннор дала своим детям инструкции, что делать, если она «завтра умрет», сообщает People.

Покойная артистка рассказывала в 2021 году, что хотела любой ценой защитить свое искусство и финансы, если завтра упадет «мертвой».

«Видите, когда художники мертвы, они гораздо ценнее, чем живые», - сказала она тогда изданию.

«Тупак [Шакур] выпустил значительно больше альбомов после своей смерти, чем когда-либо при жизни, поэтому это как-то отвратительно, что делают звукозаписывающие компании», - сказала она.

Ввиду этого скандальная ирландская певица сообщила своим детям, когда «они были очень маленькими», что если их «мама завтра умрет», прежде чем они позвонят в 911, они должны связаться с бухгалтером Шинейд и убедиться, что звукозаписывающие компании не начнут выпускать ее записи.

Напомним, что О’Коннор нашли мертвой в ее доме в Лондоне в июле 2023 года. Ей было 56 лет. Хотя причина смерти не была названа, власти объявили, что будет проведено вскрытие.

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