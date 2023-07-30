Первый комментарий певицы Натали о смерти мужа

Несколько дней назад из жизни трагически ушел супруг певицы Натали, продюсер Александр Рудин, с которым она прожила 32 года. Лишь сегодня об этом стало известно широкой общественности.
Как сообщали СМИ, 53-летний избранник артистки покончил с собой. В беседе со StarHit Натали не стала опровергать данную версию. Также она рассказала, когда и где состоятся похороны Рудина.
«Муж ушел из жизни от последствий ковида. Боролись два года. Сегодня хороним в нашем родном с ним Дзержинске», - отметила 49-летняя певица.
Напомним, Натали и Александр Юдин поженились, когда будущей звезде российского шоу-бизнеса было всего 17 лет. За время брака пара пережила немало тяжелых моментов. В частности, у артистки был выкидыш, замершая беременность, затем ей ставили диагноз «бесплодие». Несмотря на нерадужные прогнозы врачей, она все же родила троих сыновей, младшему из которых в апреле исполнилось шест.
Лет пять назад в передаче «Секрет на миллион» на НТВ певица призналась, что у нее могла бы появиться еще и дочь, но этого не произошло.
«Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…» — откровенничала звездная блондинка.