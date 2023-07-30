Первый комментарий певицы Натали о смерти мужа

Как сообщали СМИ, 53-летний избранник артистки покончил с собой. В беседе со StarHit Натали не стала опровергать данную версию. Также она рассказала, когда и где состоятся похороны Рудина.

«Муж ушел из жизни от последствий ковида. Боролись два года. Сегодня хороним в нашем родном с ним Дзержинске», - отметила 49-летняя певица.

Напомним, Натали и Александр Юдин поженились, когда будущей звезде российского шоу-бизнеса было всего 17 лет. За время брака пара пережила немало тяжелых моментов. В частности, у артистки был выкидыш, замершая беременность, затем ей ставили диагноз «бесплодие». Несмотря на нерадужные прогнозы врачей, она все же родила троих сыновей, младшему из которых в апреле исполнилось шест.

Лет пять назад в передаче «Секрет на миллион» на НТВ певица призналась, что у нее могла бы появиться еще и дочь, но этого не произошло.