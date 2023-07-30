ФОТО И ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева в розовом произвела фурор в Юрмале

29 июля в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле первый раз за долгое время сияла на сцене в компании друзей-артистов. Максим Галкин и Алла Пугачева вновь решили окунуться в элегантную атмосферу юрмальского праздника и приехали в «Дзинтари», сорвав шквал аплодисментов в зрительном зале, передает RusTVNET.
Алла Пугачева и Максим Галкин появились за кулисами перед самым началом концерта. Для этого вечера Примадонна решила одеться в розовое, а волосы собрала в хвост.
Супруги поприветствовали за кулисами Артура Гаспаряна и отправились к своим местам в зале. Публика встретили их аплодисментами. Как и в предыдущий вечер, среди зрителей была масса желающих сфотографироваться со звездной четой.