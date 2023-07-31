ГОРОСКОП НА 31 ИЮЛЯ ⟩ Главное – спокойствие! Узнайте, каким будет понедельник

К финансовым трудностям следует отнестись спокойно – они носят временный характер и вскоре останутся позади. Однако именно вопросы, касающиеся семейного бюджета и ожидаемых расходов, могут стать причиной наиболее значительных разногласий с родственниками. Воздержитесь от иронических замечаний, сегодня они неуместны.

Стрелец

День обещает быть удачным для всех, кто готов к сотрудничеству с новыми партнерами, а также поиску союзников и единомышленников. Помните, что ваш жизненный потенциал сегодня несколько снижен, а потому один Стрелец – это хоть и нешуточная сила, но в поле все же не воин. Объединяйтесь с «братьями по Зодиаку», это значительно облегчит вам жизнь!

Остро стоит финансовый вопрос, придется отказаться от каких-то запланированных покупок. Ваши поступки не всегда будут встречать понимание у родственников, разногласия в семье не исключены. Однако контроль над ситуацией все же у вас в руках, нужно просто не упустить его.

Козерог

День неоднозначный. Профессиональные проблемы не столь серьезны, как вам сейчас кажется, однако есть масса вопросов, которые не терпят отлагательств. Итак, лениться и тратить время впустую нельзя, необходимо действовать и действовать решительно. Еще одно непременное условие успеха – наличие четких планов или, по крайней мере, обозначенных целей; если вы таковыми не располагаете, многие возможности будут упущены.