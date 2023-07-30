В Турции хотят запретить систему all inclusive

Предприниматели Турции снова просят властей запретить систему all inclusive. Решение пока не принято, пишет портал 34travel.me.
Организации говорят, что не могут зарабатывать из-за туристов, которые приезжают в страну по «полным пакетам». Как показывает статистика, иностранцы практически не выходят за пределы отелей, соответственно, не тратят деньги.
Предприниматели хотят фокусироваться на путешественниках, которые приезжают изучить природную, культурную и гастрономическую культуру страны. «Нам нужны такие туристы», - говорят представители турбизнеса.