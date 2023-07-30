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В Турции хотят запретить систему all inclusive

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Предприниматели Турции снова просят властей запретить систему all inclusive. Решение пока не принято, пишет портал 34travel.me.

Организации говорят, что не могут зарабатывать из-за туристов, которые приезжают в страну по «полным пакетам». Как показывает статистика, иностранцы практически не выходят за пределы отелей, соответственно, не тратят деньги.

Предприниматели хотят фокусироваться на путешественниках, которые приезжают изучить природную, культурную и гастрономическую культуру страны. «Нам нужны такие туристы», - говорят представители турбизнеса.

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