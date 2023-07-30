Концерты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение в Сиэтле

Местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля, которые были частью ее гастрольного тура Eras Tour.

По словам ученой, источником мини-землетрясения могли быть либо танцующие поклонники Свифт, либо звуковая система. Своими наблюдениями Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона.

В течение двух вечеров на этих концертах танцевали 144 тысячи фанатов.

Предыдущий подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу. Он получил название «Бист квейк» — «Звериное землетрясение».

Тогда виновниками сейсмического события стали болельщики команды «Сиэтл Сихокс». Они не смогли сдержать бурной радости, когда игрок Маршон Линч впечатляющим образом заработал тачдаун (6 очков) и обеспечил клубу победу в игре против действующих чемпионов «Нью-Орлеан Сэйнтс».

По словам Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и недавними концертами Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска была в два раза сильнее, что «абсолютно удвоило эффект».

«Я получила данные за оба вечера концертов и сразу заметила, что [в оба дня] был один и тот же набор сигналов, — объяснила эксперт. — Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны».

После многотысячных концертов в Сиэтле Свифт написала у себя в инстаграме, что выходные, на которые они пришлись, стали для нее «по-настоящему самыми любимыми в жизни». «Спасибо вам за все. За все аплодисменты, крики, прыжки, танцы, пение во всю глотку», - добавила певица.

Концерты Свифт в Сиэтле стали одними из завершающих американский этап тура Eras - ее первый тур за пять лет.