Эстонская королева спорта, живущая в США, наслаждается летом на родине

Грете Гриффин прибыла в Эстонию с мужем Робертом Гриффином III и детьми на прошлой неделе. Хотя поездка на родину не обошлась без проблем, судя по соцсетям, Грете не позволила себе долго расстраиваться по этому поводу.

Грете, которая уже неделю наслаждается Эстонским летом, на этой неделе также отправилась насладиться пляжными удовольствиями у озера Энту в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. Грете поделилась тремя фотографиями приятного дня.

«Всегда скажу "да!" бикини», - написала Грете в заголовке поста.

Конечно, поклонники Грете недоумевали в комментариях, каким образом эстонке удается быть в такой хорошей пляжной форме. «Как тебе удается быть в такой идеальной форме, родив троих детей?» - удивленно спросил кто-то.