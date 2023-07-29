Если не получается целиком, сойдет и половина: воры крадут велосипеды частями

Пост, сделанный в группе Kalamaja, показывает, что воры не ищут случайных закоулков, а готовы красть даже у двери самого посещаемого магазина, куда также направлены камеры видеонаблюдения. Põhja Rimi находится недалеко от Горхолла и старого города и, безусловно, является одним из самых посещаемых продуктовых магазинов в Каламая.

«Грустно говорить об этом, - пишет Май, автор поста, - но давайте не будем оставлять велосипеды на парковке слишком надолго. Такая картина около магазина Rimi на улице Соо».

Под постом идет оживленная дискуссия, люди размышляют, был ли велосипед украден, пока владелец ходил по магазинам, или же он был оставлен там на более длительный период времени.

«Воры не ждут и пользуются возможностью. Десять минут и все!» -пишет, например, один комментатор. «Я сам всегда использую три замка. К сожалению, приходится», - прокомментировал другой человек.

Однако еще один член группы дает совет, как зафиксировать велосипед понадежнее: «Нужно закреплять замок через заднее колесо и раму!»

Подал ли заявление в полицию хозяин велосипеда, в посте нет информации.

• Купите вместе с велосипедом хороший замок и всегда пристегивайте велосипед, если оставляете его без присмотра.

• При парковке прикрепите замок к раме велосипеда и заднему колесу. В противном случае все, что останется вам на память - это сам замок и переднее колесо.

• Паркуйте велосипед в людном месте, потому что выше вероятность того, что кто-то заметит кражу. В местах с небольшой проходимостью поступайте наоборот и прячьте транспортное средство от посторонних глаз.

• Также запирайте велосипед на лестничной клетке и в сарае, потому что таким образом вору будет труднее украсть его.

• Сфотографируйте велосипед. Важно иметь фотографии номера рамы и всех особенностей велосипеда, если это необходимо. Благодаря номеру рамы полиция сможет идентифицировать ваш велосипед и вернуть его вам.

• Если вы стали жертвой велосипедной кражи, следите за найденными и украденными велосипедами, владельцев которых установит полиция: www.politsei.ee/et/leiitud-esemed.