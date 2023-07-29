Сб, 29.07.2023
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«Я могу двигать телом». Мадонна вышла на связь с поклонниками после госпитализации

Limon.ee
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Фото: Neil Hall

Мадонна, которая провела несколько дней в больнице из-за серьёзной бактериальной инфекции, опубликовала в Instagram видео и рассказала, как себя чувствует, пишет Сплетник.

В видео певица танцует под свой хит 1984 года Lucky Star. «То, что я могу двигать телом и хоть немного танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире», - написала она.

Из-за госпитализации 64-летняя артистка была вынуждена отменить мировой тур, приуроченный к 40-летию сценической деятельности.

По словам близких певицы, к ухудшению её состояния привела слишком активная подготовка к предстоящему туру. Мадонна не хотела уступать своим более молодым коллегам, например, Тейлор Свифт, которая тоже сейчас находится в мировом турне, и слишком много репетировала и тренировалась в спортзале, не обращая внимания на то, что организм не справляется с такими интенсивными нагрузками.

Однако есть и другие версии: якобы Мадонне стало плохо из-за последствий пластических операций, за которые певицу критиковали, или из-за передозировки запрещённых веществ, которые помогали ей справиться с усиленной подготовкой.

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