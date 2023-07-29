Сб, 29.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Готовим овсянку по-новому: добавьте эти ингредиенты в кашу, и вы больше не захотите готовить иначе

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Овсянка. Фото иллюстративное.
Овсянка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Всего два ингредиента и приевшаяся овсянка заиграет новым вкусом! С ними каша получается умопомрачительно аппетитной и ни на что не похожей - идеально для разнообразия меню, пишет Телепрограмма.

Готовить овсянку нужно привычным способом - магия начнется под конец.

В отдельную миску натрите зубчик чеснока, отправьте измельченную зелень, перец и соль по вкусу - перемешайте.

Далее добавьте ингредиенты в кашу и наслаждайтесь ее потрясающим вкусом. Вы точно удивитесь тому, какой лакомой может быть овсянка.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх