Готовим овсянку по-новому: добавьте эти ингредиенты в кашу, и вы больше не захотите готовить иначе

Всего два ингредиента и приевшаяся овсянка заиграет новым вкусом! С ними каша получается умопомрачительно аппетитной и ни на что не похожей - идеально для разнообразия меню, пишет Телепрограмма.
Готовить овсянку нужно привычным способом - магия начнется под конец.
В отдельную миску натрите зубчик чеснока, отправьте измельченную зелень, перец и соль по вкусу - перемешайте.
Далее добавьте ингредиенты в кашу и наслаждайтесь ее потрясающим вкусом. Вы точно удивитесь тому, какой лакомой может быть овсянка.