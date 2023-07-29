Блейк Лайвли показала фигуру спустя полгода после рождения четвертого ребенка

Уж не знаем, к каким магическим обрядам и секретам стройности прибегает звезда «Сплетницы», но выглядит Блейк Лайвли и впрямь волшебно. В Instagram супруга Райана Рейнольдса опубликовала свежий снимок в купальнике, пишет Супер.
На фотографии Блейк предстала в огненно-красном купальнике и очках в тон. Наряд формы актрисы подчеркнул как нельзя лучше и даже на секунду заставил фолловеров забыть о том, что селебрити стала четырежды мамой всего полгода назад. «У тебя точно четверо детей?» - уточнил один из фэнов. Другие его доброе недоумение поддержали, подчеркнув при этом, что в таком роскошном виде Лайвли способна затмить даже разлетевшуюся по всем таблоидам Барби.
Отметим, что еще пару месяцев назад верные фанаты Блейк были в ужасе от ее образа. На кадрах со съемок фильма «Все закончится на нас» они умудрились рассмотреть, насколько располнела актриса, а затем раскритиковали ее неудачное перевоплощение в рыжий.