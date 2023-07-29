74-летняя российская певица Алла Пугачева и 46-летний шоумен Максим Галкин 28 июля появились в Юрмале на ежегодном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который организовывает латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото опубликовали на странице RUS.TVNET.
Среди сине-желтых флагов в Юрмале Пугачева и Галкин наслаждались выступлениями латвийских и украинских звезд
В подписи отметили, что на фестивале, который проходит в концертном зале «Дзинтари» 28 июля, выступят, в частности, Вайкуле, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Айя Андреева, украинские артисты Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, пишет Гордон.
Галкин выбрал для мероприятия светлый костюм. Пугачева – костюм в тонкую полоску, состоящий из жакета и шортов, а также плотные черные колготки и балетки.
Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 26-го по 30 июля.
Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.