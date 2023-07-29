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Среди сине-желтых флагов в Юрмале Пугачева и Галкин наслаждались выступлениями латвийских и украинских звезд

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Rus TVNET

74-летняя российская певица Алла Пугачева и 46-летний шоумен Максим Галкин 28 июля появились в Юрмале на ежегодном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который организовывает латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото опубликовали на странице RUS.TVNET.

В подписи отметили, что на фестивале, который проходит в концертном зале «Дзинтари» 28 июля, выступят, в частности, Вайкуле, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Айя Андреева, украинские артисты Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, пишет Гордон.

Галкин выбрал для мероприятия светлый костюм. Пугачева – костюм в тонкую полоску, состоящий из жакета и шортов, а также плотные черные колготки и балетки.

Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 26-го по 30 июля.

Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

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