Среди сине-желтых флагов в Юрмале Пугачева и Галкин наслаждались выступлениями латвийских и украинских звезд

В подписи отметили, что на фестивале, который проходит в концертном зале «Дзинтари» 28 июля, выступят, в частности, Вайкуле, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Айя Андреева, украинские артисты Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, пишет Гордон.

Галкин выбрал для мероприятия светлый костюм. Пугачева – костюм в тонкую полоску, состоящий из жакета и шортов, а также плотные черные колготки и балетки.

Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 26-го по 30 июля.